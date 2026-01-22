15縣市低溫特報！白天冷氣團減弱漸回溫 下週二再變天「全台有雨」

即時中心／綜合報導

清晨受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署持續針對15縣市發布低溫特報，今（23）日台灣本島清晨平地最低溫7.7度出現在台南市楠西區。白天起冷氣團逐漸減弱，氣溫回升，北部、東半部高溫17至20度，中南部日夜溫差大；迎風面仍留意與是，其餘西半部地區以多雲到晴為主。下週二（27日）東北季風再增強，北部及東北部氣溫將下降；另鋒面通過及華南雲系東移影響，全台都將轉為有雨天氣。

氣象署說明，受強烈大陸冷氣團影響，清晨各地依然寒冷，中部以北、宜蘭低溫11至13度，其他地區14至16度；白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，北部、東半部高溫17至20度，中南部高溫20至22度，中南部日夜溫差大，夜間清晨仍要注意保暖。

天氣方面，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨至上午大台北地區亦有零星短暫雨，其他西半部地區以多雲到晴的天氣為主。

週六至下週一（24至26日）受輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大；24日漸轉偏東風，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；25、26日轉為東南風，水氣稍減，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下週二（27日）東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，下週三（28日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；由於鋒面通過及華南雲系東移，北部及東北部地區有局部短暫雨，中部、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

本週末天氣變化。（圖／氣象署提供）





