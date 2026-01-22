15縣市低溫特報！白天稍回溫 週末西晴東偶雨

強烈大陸冷氣團影響，氣象署發布低溫特報。（圖：氣象署網站）

氣象署發布低溫特報，強烈大陸冷氣團影響，橙色燈號（非常寒冷）地區：新北市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）地區：臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署表示，今天清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，中部以北、宜蘭低溫11至13度，其他地區14至16度，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，北部、東半部高溫17至20度，中南部高溫20至22度，中南部日夜溫差大，夜間清晨仍要注意保暖；天氣方面，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨至上午大臺北地區有零星短暫雨，其他地區以多雲到晴的天氣為主。離島天氣：澎湖陰天，15至18度，金門晴時多雲，8至15度，馬祖晴時多雲，7至12度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天強烈大陸冷氣團稍微減弱。白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨，中南部晴時多雲；各地高溫微升，今日仍偏冷，應注意保暖。週末西半部晴朗穩定、大臺北東側、東半部偶有局部短暫雨；冷空氣減弱、氣溫逐日回升，白天北部漸轉舒適、南微熱，各地早晚偏冷，下週一各地晴朗穩定，溫暖舒適，早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮提醒，下週二上午東北季風逐漸南下，北東雲增、晚轉雨，氣溫漸降；下週三北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨；下週四至週六西半部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨。下週六晚起，另一波同樣等級的東北季風影響，天氣再轉變。