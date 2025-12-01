15縣市強風特報! 中南部今溫差逾10度、北東入夜明顯轉涼雨勢增大

美國研判反聖嬰機率逾8成，林得恩稱台灣冷冬機率約6成，東北季風偏強、北東部冬雨增，中南部春雨減。(圖為冬日示意) 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 今（2）天環境偏東北風，中央氣象署指出，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東地區及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後因東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢。氣象署也發布強風特報，15縣市「黃色燈號」。

氣象署表示，今天清晨至明天晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（包含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣等15縣市的局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

在氣溫方面，夜晚清晨各地偏涼，低溫約18至21度，白天最高溫北部、東北部及東部25至26度，其他地區約27至30度，中南部日夜溫差較大，達10度以上，早出晚歸請適時增添衣物以免著涼。入夜之後隨著東北季風增強，北部、東北部及東部天氣將明顯轉涼。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，21至23度；金門晴時多雲，17至22度；馬祖晴時多雲，16至19度。空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週三東北季風增強，北部及宜蘭天氣明顯轉涼，其他地區亦轉涼；北部、東半部地區及中部山區、恆春半島降雨機率高，其中基隆北海岸、大台北及宜蘭地區有較大雨勢發生，其他地區為多雲到晴。週四、週五北部、宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼。

週三至週五，西半部及宜蘭低溫14至18度，花東及澎湖18至20度，金門13至14度，馬祖12至14度；高溫方面，北部、宜花及澎湖19至21度，中部及台東23至26度，南部25至27度，金門18至19度，馬祖15至16度。週六及下週一各地氣溫逐漸回升，不過早晚仍較涼。

