15縣市強風特報！晚起雨勢增大 最冷時間點曝光下探12度

東北風增強！氣象署發布強風特報，15縣市亮出【黃色燈號】。（圖：氣象署網站）

東北風增強！氣象署發布強風特報，15縣市【黃色燈號】。今天（2日）清晨至明天晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

今天環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨，入夜之後因東北季風增強，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢；在氣溫方面，夜晚清晨各地偏涼，低溫約18至21度，白天最高溫北部、東北部及東部25至26度，其他地區約27至30度，中南部日夜溫差較大，達10度以上，早出晚歸請適時增添衣物以免著涼，並應注意入夜之後隨著東北季風增強，北部、東北部及東部天氣將明顯轉涼。離島天氣：澎湖晴時多雲，21至23度；金門晴時多雲，17至22度；馬祖晴時多雲，16至19度。

廣告 廣告

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天東北季風水氣略增，北海岸、北部山區、大台北東側、東半部轉有局部短暫降雨的機率，氣溫略降，白天北舒適、南微熱，各地早晚偏涼。明天起東北季風增強、挾強冷空氣南下；明天桃園以北、東半部有局部短暫雨、週四、週五水氣略減，北海岸、東半部有局部短暫降雨的機率；明天氣溫下降，愈晚愈冷，週四、週五清晨，北台平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站可降至15度左右。近似上月最強一波，仍屬東北季風、未達大陸冷氣團標準，但北台明顯轉冷，應注意保暖。

吳德榮表示週六、下週日東北季風減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率；各地氣溫回升。下週一東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有有局部短暫降雨的機率。下半週菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，有發展成颱的機率；下週將循天琴的動向，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。