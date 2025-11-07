15縣市有強風！鳳凰對流持續爆發最快周一發海警 南北風雨最搖滾時程曝
生活中心／林昀萱報導
中央氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（8）日晨至9日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。
今日臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨；今晚起基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海有長浪發生的機率。明日各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；明晚起東北季風增強，北部及東北部氣溫下降。
氣象署凌晨2時最新觀測，鳳凰颱風持續增強已經轉為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南方1760公里之處，以每小時30公里速度，向西轉西北西進行。中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑60公里預測9日2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1110公里之處。由衛星雲圖可以見到，鳳凰颱風長胖一圈且中心更加扎實，氣象署預估，鳳凰颱風路徑再西修將走最可怕路線，最快周一發布海警、週二發陸警，並將在12日到13日凌晨登陸台灣西部，嘉義、台南與高雄3縣市首當其衝，也不排除自中部登陸。
鳳凰颱風對流持續爆發中，環流相當廣泛，氣象粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」也分析南北最搖滾風雨時程：
◆北部、東部：週一（10日）就會開始下雨，快的話週日晚間，加上東北季風開始增強、迎風面關係，共伴效應將開始發威，發生的位置將會出現持續性的劇烈降雨。即使颱風是從西南部上來仍不可輕忽共伴、迎風面造成的劇烈降雨威脅，週一、二風險最高。
◆西南部：特別呼籲西南部地區的朋友，雖然颱風在靠近台灣的過程中可能逐漸減弱，但減弱的幅度、速度目前模式預報較為分歧，加上颱風本身結構屬於大風場，西南部又在危險半圈內，請務必以最高規格進行防範，主要影響時間會是在週二晚至週四凌晨！
