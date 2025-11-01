15縣市防8級強風！雨區擴大 輕颱「海鷗」最新模擬路徑曝

輕颱「海鷗」將西行通過菲律賓中部陸地，對台灣無直接影響。（圖／中央氣象署）

中央氣象署今晨（2日）針對15縣市發布「陸上強風特報」，提醒民眾慎防8級以上強陣風。至於颱風動向，氣象專家林得恩指出，輕颱「海鷗」已在昨晚（1日）生成，將持續西行通過菲律賓中部陸地並進入南海，對台灣沒有直接影響，但下週五（7日）前後恐有新熱帶擾動生成，非常接近台灣東部外海，但由於時間尚久，仍待觀察。

氣象署資料顯示，今天受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，中部以北山區、大台北、東南部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。氣溫方面，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部及東北部整天氣溫約19至25度，其他地區早晚稍涼，低溫21至23度，高溫24至31度，中南部日夜溫差較明顯，請適時調整衣物。

氣象署今晨4時許發布「陸上強風特報」，因東北風偏強，今晨至明晚（3日）新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

陸上強風特報。（圖／中央氣象署）

下週一（3日）北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、宜、花地區有局部短暫雨，北部地區、東南部地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。下週二（4日）東北季風減弱，北部及宜蘭早晚天氣仍偏涼；桃園以北及宜、花地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下週三（5日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣較涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，其他地區為多雲。下週四（6日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、宜、花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週五（7日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升。下週五、六（8日）各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

溫度方面，下週一至下週四低溫預測：北部、宜蘭19至21度，中南部、花東20至24度；高溫預測：北部、宜蘭22至27度，花東24至29度，中南部29至32度。下週五、六低溫預測：北部、中部、宜蘭21至22度，南部、花東23至24度；高溫預測：北部、東半部25至29度，中南部30至31度。

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道，輕颱「海鷗」昨晚晚間8時生成，最新歐洲系集模式（ECMWF）模擬及氣象署路徑潛勢預測圖皆顯示，輕颱「海鷗」在菲律賓東方海面偏西進行，通過菲律賓中部、進入南海，再朝越南前進；歐洲模式6日模擬圖顯示，其距台灣很遠，且共伴效應弱、發生在呂宋島，不在台灣。另一熱帶系統將在關島附近發展，其動向各國目前的模擬，還很不一致，不確定性大，需持續觀察。

最新歐洲系集模式（左圖）模擬顯示，輕颱「海鷗」在菲律賓東方海面偏西進行，通過菲律賓中部、進入南海，再朝越南前進；最新歐洲模式6日模擬圖顯示，其距台灣很遠，且共伴效應弱、發生在呂宋島，不在台灣。（圖／翻攝自氣象應用推廣基金會）

氣象專家林得恩則在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，「海鷗西飛，無害繞過！」原位於菲島東南方外海的「98W」，已於昨晚增強為今年第25號颱風「海鷗」。根據最新路徑預測顯示，海鷗將會繼續西行，通過菲律賓中部陸地後，再進入南海，強度也有增強的趨勢，對台灣並沒有直接的影響，原預期在台灣東北部與環境東北季風所產生共伴效應的機會相當降低。

林得恩說到，要注意的是，當「海鷗」遠離之際，後面還帶著一個跟班。據今晨美國NCEP及歐洲ECMWF數值模式模擬結果均顯示，在7日前後，西北太平洋海域又有一個新的熱帶擾動生成、發展訊號；並於9日前後，通過菲島北部陸地，再進入南海。而歐洲EC-AIFS數值模式模擬認為，這個新擾動將會以拋物線方式，非常接近台灣東部外海，然後再到日本南方海域。但由於時間尚久，變動性大，還可以再追蹤觀察未來駛流場導引的角色；目前可以確定的是，當時環境非常適合擾動繼續發展，這個擾動再增強為颱風的機會相當高，而且強度應該不弱。

