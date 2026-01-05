15縣市陸上強風特報！明起急凍4天 低溫恐跌破5℃

今（6）日清晨迎風面雲層雖多，但結構鬆散，北部陸地及東半部海上有降水回波，北部及東半部零星降雨。氣象專家吳德榮表示，明（7）日至10日清晨強冷空氣籠罩，逐日清晨皆有再創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下）的機率，並將成為入冬以來首波寒流。

今(6日)晨4：30紅外線雲圖顯示，迎風面雲層雖多，但結構鬆散(左圖)。4：30降水回波合成圖顯示，北部陸地及東半部海上有降水回波(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，北部及東半部零星降雨(右圖)。 （圖／翻攝自 氣象應用推廣基金會 ）

東北風偏強，中央氣象署今（6）日清晨針對15縣市發布「陸上強風特報」，6日晨至7日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請注意。

陸上強風特報 。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄指出，最新(5日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今（6）日上午起、乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，氣溫驟降，愈晚愈冷。早出晚歸，要記得添加衣物。各地區氣溫為北部8至14度、中部8至20度、南部8至23度、東部9至22度。

吳德榮說明，最新模式模擬顯示，明（7）日至10日清晨、「強冷空氣」籠罩，其強度雖僅與前波相近、但因晴朗穩定，「輻射冷卻」的效應、比前波強；逐日的清晨，皆有再創入冬本島平地的最低氣溫(降至5度以下)的機率、並將成為入冬以來首波「寒流」(寒流定義：台北測站≦10度)。

吳德榮特別提醒，週三至週六晨、天氣晴冷，白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後「極寒冷」、常有部分地區再創低溫；日夜的變化劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心照料，以保安康。 週六白天至12日持續晴朗穩定，冷空氣逐日漸弱，白天氣溫也逐日漸升，但早晚氣溫仍很低，日夜溫差大、需注意。

另外，最新模式模擬顯示，此波「強冷空氣」2000公尺以上高山，雖仍可降至零度以下，但缺水氣，降雪條件不佳、無需過度期待。

