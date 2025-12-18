15縣市颳強風 今3區有較大雨勢！明後天雨擴全台

【高沛生／綜合報導】東北季風持續影響天氣型態，迎風面降雨明顯，並伴隨偏強風勢。中央氣象署預報員賴欣國指出，今天基隆北海岸、宜蘭及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生機率；周五、周六東北季風減弱、南方水氣北上，全台降雨機率提高。

賴欣國接受《壹蘋新聞網》採訪表示，今天東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生機率；桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南則為多雲到晴的天氣型態。

氣溫方面，清晨各地偏涼，低溫約15至20°C，局部地區會再稍低一些；白天北部及宜蘭高溫約21至23°C，感受偏涼，中南部及花東約24至27°C，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大，民眾早晚外出仍須留意保暖。

氣象署已發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周五晚間，新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、屏東、臺東（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、連江等地，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，沿海活動與行車用路需特別注意安全。

針對後續天氣，賴欣國指出，周五、周六東北季風減弱，南方水氣北上，各地降雨機率提高，幾乎全台都有下雨機會；周日東北季風再度影響，降雨以桃園以北、東半部及恆春半島為主，其中基隆北海岸、東北部及大臺北山區雨勢較為明顯，並有局部較大雨勢發生機率。

下周一仍受東北季風影響，降雨型態與周日類似；下周二東北季風稍減弱，基隆北海岸、東北部及東部有局部短暫雨，大臺北山區、東南部及恆春半島有零星降雨；下周三東北季風再度增強，桃園以北、東北部、東部及恆春半島轉為局部短暫雨天氣。

離島方面，澎湖多雲短暫雨，氣溫20至22°C；金門多雲短暫雨，15至21°C；馬祖多雲短暫雨，14至16°C。另清晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度，行車請注意交通安全。

