「15縣市」強風特報恐達8級 外出注意

中央氣象署的最新公告，於11月24日下午4時37分發布的陸上強風特報指出，受東北風增強影響，自24日下午至25日晚上，新北市、桃園市、新竹市等多個地區將出現平均風速6級以上或陣風8級以上的情況。

中央氣象署的最新公告，於11月24日下午4時37分發布的陸上強風特報。（圖／氣象署）

氣象署指出，強風特報區域涵蓋新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣，均被標示為黃色燈號。

氣象署提醒民眾在戶外活動時需特別小心，避免被強風吹落的樹枝或其他物品傷害，並建議戶外工作者加強安全措施，確保物品穩固。此外，駕駛人應減速行駛，並留意大眾交通工具可能出現的延誤情況。

延伸閱讀

「代領普發現金」是詐騙 他刷郵局存摺：變警示帳戶

威力彩今晚頭獎2億！5生肖迎財運高峰 一路旺到年末

管線施工！台南12/2、12/3停水39小時 影響32萬戶