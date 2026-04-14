15艘美軍艦壓境荷莫茲 川普邀功「前一天34艘船通過」創新高

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導



美國總統川普13日宣布對伊朗港口實施海上封鎖，並已正式生效，在美伊於巴基斯坦的談判破裂後，局勢急遽升溫。美方動員超過15艘軍艦在荷莫茲海峽周邊執行管制，試圖切斷伊朗海上進出口，同時要求全面開放該能源命脈水道且不得收費。雖然川普宣稱12日通行船隻數量回升至34艘。

國會山莊報報導，美國總統川普（Donald Trump）13日表示，在美國採取行動阻止船隻從伊朗港口進出這條關鍵水道之際，12日共有34艘船通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。川普13日在自家社群平台Truth Social發文寫說：「昨天有34艘船通過荷莫茲海峽，這是自這場愚蠢的封鎖開始以來，數量最多的1次。」

廣告 廣告

荷莫茲海峽平時承載全球約20%的石油運輸，但自美國與伊朗自2月下旬爆發戰爭以來，大致處於關閉狀態。不過，據海事數據公司「Kpler」表示，12日實際上只有14艘船通過荷莫茲海峽。

川普12日宣布，美國將監督對所有伊朗港口的封鎖。在市場對封鎖措施的不確定性及憂慮升高之下，13日油價飆升至每桶100美元以上。川普也已向記者證實，封鎖措施已經生效，而這發生在美國與伊朗於巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的談判12日破裂之後。

率領美方代表團的副總統范斯（JD Vance）表示，與伊朗官員長達21小時的會談「具有實質內容」，但雙方最終未能達成和平協議。在談判中，美方的1條紅線是要求伊朗全面開放荷莫茲海峽，且不得對通行船隻收取費用。

談判期間，伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）11日在社群平台X發文稱，談判「密集進行」，並指出雙方討論了荷莫茲海峽、伊朗核計畫、戰爭的結束及賠償，以及美方解除對伊朗制裁等議題。

美軍已部署超過15艘軍艦

美國軍方13日開始對試圖進出伊朗港口的海上交通實施封鎖，開啟1場風險極高的美伊新1輪對峙。1名資深官員表示，已有超過15艘美國軍艦部署，來支援這項行動。隸屬英國皇家海軍的「英國海事貿易行動中心」（UKMTO）向船舶發布通告指出，針對伊朗港口以及波斯灣（Persian Gulf）、阿曼灣（Gulf of Oman）和阿拉伯海的部分沿海區域，海上進出限制措施已經實施。





在封鎖展開之際，川普表示，任何來自伊朗的快速攻擊艇都將被鎖定，「使用與美國在海上對付毒販船隻相同的擊殺系統」。不過，他13日也向記者表示，伊朗內部「對的人」仍希望達成協議，並強調伊朗不會擁有核武。

美軍表示，將對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖，顯然包括荷莫茲海峽以外、位於阿曼灣沿岸的港口。不過，軍方聲明補充，前往非伊朗港口的船隻不會受到阻礙，顯示這項措施較川普先前所描述的「封鎖所有試圖進出荷莫茲海峽的船隻」，範圍更為有限。

分析人士指出，在荷莫茲海峽外部署大量美國海軍力量，將使美方具備切斷海上交通並攔截油輪的能力。部署於阿拉伯海的航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln，CVN-72）可作為登檢行動的作戰基地。衝突初期，美國在該區域部署了8艘配備導引飛彈的驅逐艦（destroyer），這些艦艇可用於封鎖或影響試圖駛離波斯灣的油輪行動。另外，還包括1艘兩棲攻擊艦及其他海軍艦艇，其中部分搭載直升機，可支援登船檢查任務。

伊朗方面先前則表示，若其港口遭威脅，波斯灣和阿曼海將不會有任何港口是安全的。

更多上報報導

美軍驅逐艦驚現神秘發射器 可能搭載郊狼或JAGM攔截無人機蜂群

印尼研擬開放領空供美軍機通行 強化美國在台海與南海戰略布局

美伊擬重啟第2輪談判 伊朗稱曾同意「稀釋450公斤濃縮鈾」示善意