15艘美軍艦壓境荷莫茲 川普邀功「前一天34艘船通過」創新高
美國總統川普13日宣布對伊朗港口實施海上封鎖，並已正式生效，在美伊於巴基斯坦的談判破裂後，局勢急遽升溫。美方動員超過15艘軍艦在荷莫茲海峽周邊執行管制，試圖切斷伊朗海上進出口，同時要求全面開放該能源命脈水道且不得收費。雖然川普宣稱12日通行船隻數量回升至34艘。
國會山莊報報導，美國總統川普（Donald Trump）13日表示，在美國採取行動阻止船隻從伊朗港口進出這條關鍵水道之際，12日共有34艘船通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。川普13日在自家社群平台Truth Social發文寫說：「昨天有34艘船通過荷莫茲海峽，這是自這場愚蠢的封鎖開始以來，數量最多的1次。」
荷莫茲海峽平時承載全球約20%的石油運輸，但自美國與伊朗自2月下旬爆發戰爭以來，大致處於關閉狀態。不過，據海事數據公司「Kpler」表示，12日實際上只有14艘船通過荷莫茲海峽。
川普12日宣布，美國將監督對所有伊朗港口的封鎖。在市場對封鎖措施的不確定性及憂慮升高之下，13日油價飆升至每桶100美元以上。川普也已向記者證實，封鎖措施已經生效，而這發生在美國與伊朗於巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的談判12日破裂之後。
率領美方代表團的副總統范斯（JD Vance）表示，與伊朗官員長達21小時的會談「具有實質內容」，但雙方最終未能達成和平協議。在談判中，美方的1條紅線是要求伊朗全面開放荷莫茲海峽，且不得對通行船隻收取費用。
談判期間，伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）11日在社群平台X發文稱，談判「密集進行」，並指出雙方討論了荷莫茲海峽、伊朗核計畫、戰爭的結束及賠償，以及美方解除對伊朗制裁等議題。
美軍已部署超過15艘軍艦
美國軍方13日開始對試圖進出伊朗港口的海上交通實施封鎖，開啟1場風險極高的美伊新1輪對峙。1名資深官員表示，已有超過15艘美國軍艦部署，來支援這項行動。隸屬英國皇家海軍的「英國海事貿易行動中心」（UKMTO）向船舶發布通告指出，針對伊朗港口以及波斯灣（Persian Gulf）、阿曼灣（Gulf of Oman）和阿拉伯海的部分沿海區域，海上進出限制措施已經實施。
在封鎖展開之際，川普表示，任何來自伊朗的快速攻擊艇都將被鎖定，「使用與美國在海上對付毒販船隻相同的擊殺系統」。不過，他13日也向記者表示，伊朗內部「對的人」仍希望達成協議，並強調伊朗不會擁有核武。
美軍表示，將對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖，顯然包括荷莫茲海峽以外、位於阿曼灣沿岸的港口。不過，軍方聲明補充，前往非伊朗港口的船隻不會受到阻礙，顯示這項措施較川普先前所描述的「封鎖所有試圖進出荷莫茲海峽的船隻」，範圍更為有限。
分析人士指出，在荷莫茲海峽外部署大量美國海軍力量，將使美方具備切斷海上交通並攔截油輪的能力。部署於阿拉伯海的航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln，CVN-72）可作為登檢行動的作戰基地。衝突初期，美國在該區域部署了8艘配備導引飛彈的驅逐艦（destroyer），這些艦艇可用於封鎖或影響試圖駛離波斯灣的油輪行動。另外，還包括1艘兩棲攻擊艦及其他海軍艦艇，其中部分搭載直升機，可支援登船檢查任務。
伊朗方面先前則表示，若其港口遭威脅，波斯灣和阿曼海將不會有任何港口是安全的。
更多上報報導
美軍驅逐艦驚現神秘發射器 可能搭載郊狼或JAGM攔截無人機蜂群
印尼研擬開放領空供美軍機通行 強化美國在台海與南海戰略布局
美伊擬重啟第2輪談判 伊朗稱曾同意「稀釋450公斤濃縮鈾」示善意
其他人也在看
美伊停火協議倒數 傳第二輪談判16日舉行
美國與伊朗的停火協議將在4月21日到期，巴基斯坦政府如今提到，兩國有望在下周重啟談判，於16日進行第二輪會談，希望在協議到期前尋求和平方案。
鼓勵教師投入離島教育 鄭英耀：修久任獎金制度
（中央社澎湖縣14日電）針對偏遠地區學校教師久任獎金制度，澎湖因存在有1至3級離島學校，且須在同一所學校連續服務滿8年，才能領取，教育部長鄭英耀昨天在訪視澎湖時應允久任獎金制度修正，以符合離島教育需求。
感冒2週未癒 25歲移工膿胸險沒命
記者王正平∕高雄報導 「原以為只是一般感冒，沒想到短短兩週內竟演變成危…
羅嘉翎獲頒奧運銅牌奪牌獎金（2） (圖)
宏道基金會13日在台北舉行記者會，基金會董事長林鴻道（左）頒發奧運銅牌奪牌獎金給跆拳道女將羅嘉翎（右）後，羅嘉翎回贈林鴻道跆拳道踢靶。
國民黨黨紀處分 蕭敬嚴參選資格看申訴結果
國民黨台北市議員參選人賴苡任、新北市議員參選人蕭敬嚴因爭議言論遭檢舉，國民黨考紀會昨天說明，賴苡任言行具可責性，依規定申誡處分；蕭敬嚴違紀言論事實明確，依規定同意新北黨部對蕭敬嚴停權一年的處分。國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華指出，賴可參選，蕭則要看其申訴情況。
歐盟擬增加燃油補貼，應對美伊戰爭引發之能源價格飆升
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，歐盟執委會週一表示，計畫允許成員國動用更多公共資金，協助企業應對燃料與化肥帳單上漲。隨著美伊戰爭引發能源價格急遽飆升，各成員國政府正積極尋求緩解經濟衝擊的對策。受美國軍方宣布將封鎖伊朗港口船隻影響，國際油價週一急彈，兩大期油一度強勢突破每桶100美元大關，市場高度擔憂油氣運輸將長期受阻。為此，歐盟執委會提議修改國家援助規則，允許各國針對受油價衝擊最深重的農業、公路運輸及境內航運等行業增加公共支出。根據提案草案，各國政府將可為企業分擔燃料或化肥成本上漲的部分壓力，補助基準將參考2月28日戰爭爆發前的價格水準。此外，計畫還擬將能源密集型產業可獲得的援助比例上限提高至50%以上，以支應沉重的電費負擔。這項擬議的修改屬臨時性質，專門用於應對中東衝突造成的能源衝擊。各成員國政府將對此提案提供反饋，執委會預計在本月底前通過最終版本，並持續審查相關援助措施，以確保不扭曲歐盟單一市場的公平競爭。
高爾夫》連兩年笑傲奧古斯塔，麥克羅伊再齊名老虎和金熊
【羅開新聞中心Minsey Weng綜合報導】就在十七度造訪Augusta National Country Club（奧古斯塔國家鄉村俱樂部），Rory McIlroy（羅瑞
WSJ：川普擬對伊朗重啟軍事攻擊 封鎖海峽是「最不糟糕」的選項
美國與伊朗的協商破局後，美國總統川普下令封鎖荷姆茲海峽。《華爾街日報》（WSJ）報導指出，川普正考慮對伊朗重新發動軍事攻擊，但也不排除繼續透過外交管道協商。
鄭麗文喊重返WHA只有壞事？林濁水一句酸爆
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文10日在北京人民大會堂東大廳與中共總書記習近平會面，期間提出所謂「5大主張」，包括盼促成台灣重新參與世界衛生大會（WHA）及加入多項國際組織。然而，相關說法卻...
轎車行駛國道3號南向沙鹿路段 突被前方曳引車掉落的電池砸中
13日下午1點多，有民眾駕車行駛在國道3號南向175公里處台中市沙鹿路段，前方1輛曳引車載運的貨物突然掉落，轎車駕駛閃避不及，致車頭毀損，車主表示，雖人未受傷，但心有餘悸；國道公路警察局第七公路警察大隊表示，已通知曳引車主前來調查，強調高速公路上如因裝載物掉落致生事故者，將依「道路交通管理處罰條例」
週一飆36度！「這天起」連2波鋒面濕涼有雨 強颱辛樂克還會更強
週末各地天氣晴朗，不過下週三（15日）起，受到鋒面影響，北部及東半部轉為有雨，氣溫也略為下降；週末隨著東北季風增強，北台灣將明顯轉涼。另外，今年第4號颱風辛樂克已發展成強烈颱風，但對台灣天氣不會造成影響。
英特爾週一追高4.49%連五紅創五年新高，開春來飆漲77%躍升費半二哥
【財訊快報／陳孟朔】英特爾(Intel，美股代碼INTC)週一表現持續強勁，股價追高2.80美元或4.49%，收在65.18美元，創下2021年4月9日以來的五年新高紀錄。截至週一收盤，該股連續第九個交易日走升，展現極為強悍的連漲氣勢。自2026年開春以來，英特爾股價已累計飆漲76.64%，成為費城半導體指數成分股中表現第二亮眼的個股。其漲幅在費半家族中僅次於同期暴衝91.22%的泰瑞達(Teradyne)，顯示市場對於英特爾在晶圓代工轉型及AI PC晶片布局的信心正大幅回升。分析人士指出，英特爾近期受到全球半導體供應鏈重組及美國政府補貼政策的持續激勵，加上其在次世代製程技術上的進展超乎預期，吸引大量買盤進場。連九紅的走勢不僅修復了過去幾年的技術面頹勢，更反映出投資人對其重返半導體龍頭地位的期待。目前英特爾正積極推動IDM 2.0戰略，並在AI晶片領域與輝達、超微展開激烈競爭。隨著股價站上五年高點，市場關注點將轉向其即將公布的財報數據，以驗證其基本面是否能支撐這波開春以來的驚人漲幅。
漢神洲際來勢猛 百貨掀搶客戰
在10日正式開幕的漢神洲際購物廣場，短短三天即湧入超過30萬人次的客潮，業績遠優於預期。隨百貨業母親節促銷檔期開打，漢神洲際的高聚客力強勢施壓，讓台中百貨業競爭升溫，有業者豪撒億元電子購物券，設法固樁穩客源。
鄭英耀訪視澎湖各校特色教學（2） (圖)
教育部長鄭英耀（前）13日前往澎湖轄內的國中小與高中職等校訪視，肯定各校的特色教學。
荷莫茲海峽又被封，但這次是美國幹的！川普緊急宣布「禁止所有船隻進出，繳錢給伊朗也別想過」
根據美國與伊朗之間的和平談判宣告破局後，美國總統川普（Donald Trump）12日突然拋出震撼彈，強硬表態「立即開始封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）」，而且美軍將在國際水域「全面攔截任何曾經向伊朗繳納過路費的船隻」。伊朗國家媒體稱，已向南部沿海地區派遣特種部隊，做好應對潛在入侵的準備。川普表示，在伊斯蘭馬巴德與伊朗代表舉行的談判破局後，......
美伊戰事越拖越久！白宮檯面喊穩 私下全在慌一件事
在川普總統對伊朗發動攻擊與隨後達成停火協議的過程中，始終籠罩著一個重大的非軍事懸念：美國經濟是否會因為一場曠日持久的戰爭而遭受重創？ 白宮內部的經濟算盤 自今年初以來，川普及其顧問團便私下聽取內閣官員、政治盟友與企業領袖的建言，討論若戰事無法在
中共為何要放出十項惠台？趙春山曝「習近平真意」：跟台灣人說這件事
在鄭習會後，國台辦於12日釋出「十項惠台政策」，而同日也是「台灣關係法」立法47周年，美國眾議院外交委員會共和黨團特別在X發文，照片並將美國總統川普與總統賴清德合成並列，背景還有兩國國旗。而淡江大學榮譽教授趙春山13日就在媒體人黃光芹的節目《中午來開匯》說，「川賴會」根本就是幻想、白日夢，光是賴清德要過美國都很難了，怎麼可能見到川普。趙春山認為，在未來將至的......
鍘蕭旭岑不成？馬英九基金會擬新增賴幸媛、戴遐齡、邱淑媞等4董事也未過
馬英九基金會今（13日）召開董事會處理新任董事案及前執行長蕭旭岑、王光慈財政紀律案後續，決議新增陸委會前主委賴幸媛、基金會創會董事廖繼斌、代理執行長戴遐齡、前衛生署國民健康局局長邱淑媞四名董事。馬英九並罕見發表聲明強調，這件事情就是單純的整頓基金會內部財政紀律的問題，他決不容忍有人違法，妻子周美青與其他家人也從來不介入馬辦等公務。
中午來開匯／憂心兩岸演變成殘酷聖戰 趙春山質疑：每個人都能成沈伯洋？
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 國民黨主席鄭麗文昨日結束訪陸行，結束為期6天的「2026和平之旅」，而後續能否落實具體的和平紅利，鄭麗文回應「一起拭目以待。」對此，淡江大學榮譽教授趙春山今（13）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，他分析表示，將來鄭麗文能否將此行的利多及成果，轉移成老百姓對國民黨的支持...
人在台灣竟喊一中！外交部開嗆「這國家」駐台代表 綠委也不忍了
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導國民黨主席鄭麗文本（4）月7日至12日，受中國國家主席習近平之邀前往中國，不僅於會面時喊出「兩岸中國人」，並宣稱在九二共識、反對台獨的政治基礎上，兩岸應進一步建構對話與合作。孰料，巴西駐台商務辦事處長桑路易（Luís Cláudio Villafañe Gomes Santos）近日受訪時稱，台灣是中國的一部分，且國民黨主席也抱持相同看法，巴西何必有不同意見？對此，外交部與民進黨立委陳冠廷都做出反擊。