15萬人嗨翻台南！耶誕搖滾演唱會 鄭恩地台上著急「協尋幼童」暖哭網

記者林昱孜／台南報導

「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會於20日晚間在永華市政中心西側廣場盛大登場，並於晚間10點多圓滿落幕，吸引超過15萬人次參與，現場人潮踴躍、氣氛熱烈，成功為台南耶誕跨年系列活動揭開序幕。台南市長黃偉哲表示，「台南好young」已成為具代表性的城市品牌，感謝市民朋友與來自各地的歌迷熱情支持，期盼透過音樂陪伴大家迎接嶄新的2026年。

鄭恩地台暖心協尋走失孩童。（圖／台南市政府提供）

本次演唱會晚間6點起，集結紫月光、JUD陳泳希、川西奈月、宮崎薰、AcQUA源少年、UNIS、動力火車、告五人及韓國影歌視三棲女神鄭恩地等9組國內外藝人，連續4小時接力演出，壓軸登場的鄭恩地以溫暖真摯的歌聲演唱《All For You》等經典歌曲，為整場活動畫下感動句點。

演唱會最後意外出現插曲，有幼童走失在服務台等家長，主持人即時廣播協助，鄭恩地在主持人李多慧以韓文簡要說明後，立刻理解狀況，並主動以親切互動協助尋人，展現暖心一面，獲得現場觀眾熱烈掌聲。

2026台南好young耶誕搖滾演唱會登場，15萬人朝聖嗨翻。（圖／台南市政府提供）

演唱會結束後市府團動員約60名人力，於活動結束後約1小時內即完成主場地清潔與復原，合計清運一般垃圾約2000公斤、回收物約250公斤。場外美食市集人潮持續至午夜，市府亦隨即聯合清潔隊及攤商加強清理，於凌晨1點半完成周邊道路與市容復原。

演唱會結束後市府團動員約60名人力，於活動結束後約1小時內即完成主場地清潔與復原。（圖／台南市政府提供）

「2026台南好young」系列活動第2場「南瀛草地音樂會」，將於27日晚間5點30分在新營區南瀛綠都心公園登場，邀請玖壹壹、郭書瑤、林隆璇、日本女力組合Faulieu.等多組藝人輪番演出，邀請市民朋友踴躍參與，共享歲末音樂盛宴。

2026台南好young耶誕搖滾演唱會登場，跨國卡司齊聚台南嗨翻15萬人次，鄭恩地台暖心協尋走失孩童。（圖／台南市政府提供）

