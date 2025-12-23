15萬劑增購流感疫苗來了！新冠疫苗明年元旦起擴大接種

截至今年12月22日，公費流感疫苗接種數約654.7萬人次，新冠疫苗接種累計約155.6萬人次。疾管署已增購15萬劑公費流感疫苗並於上週配送至衛生局；另自明年1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為滿6個月以上尚未接種之民眾。

依據疾管署監測資料顯示，第51週類流感門急診就診計83，851人次，與前一週相當。（圖／疾管署）

依據疾管署監測資料顯示，第51週類流感門急診就診計83，851人次，與前一週相當。上週新增16例流感併發重症病例及6例死亡。目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計396例重症病例及74例死亡，其中重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占83%為多，91%未接種本季流感疫苗。

疾管署說明，全球流感活動度上升，鄰近國家大陸、日本、韓國處高點，惟近3週呈下降或上下波動趨勢。亞洲、東歐、北歐、西南歐、西非、北美洲、中美洲及加勒比海地區流感活動上升，主要流行型別為A型H3N2。

目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多。（圖／疾管署）

國內新冠疫情目前處低點波動，第51週新冠門急診就診計1，099人次，與前一週相當，主流變異株為NB.1.8.1。上週新增3例新冠併發重症本土病例及1例本土病例死亡。今年10月起累計45例新冠併發重症本土病例，其中6例死亡，重症病例以65歲以上長者占62%及具慢性病史者占80%為多，96%未接種本季新冠疫苗。

疾管署表示，今年約有4，400餘家接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、流感新冠疫苗及流感藥劑地圖、疾管署全球資訊網首頁「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約。

上週新增16例流感併發重症病例及6例死亡。（圖／疾管署）

疾管署提醒，時序入冬為呼吸道傳染病好發季節，流感及新冠病毒仍持續活躍於社區環境中，疾病傳播風險不容忽視。呼籲尚未接種新冠疫苗的公費對象，尤其為65歲以上長者及具慢性病者等高風險族群，趕快完成接種及早增強保護力。接種疫苗約需2週才能獲得足夠保護力，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療。

