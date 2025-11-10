15萬問題蛋流市面 石崇良：疑環境污染 該農場雞蛋均預防性下架

國內雞蛋檢出農藥「芬普尼」超標，15萬顆問題蛋均來自彰化某畜牧場，已流向全台9縣市的全聯、楓康等販售通路。衛福部長石崇良今天(10日)表示，他已要求食藥署將該畜牧場生產的蛋品全面預防性下架，食藥署下午也將舉行記者會說明檢驗與處理過程。他並表示，問題蛋中驗出「芬普尼」並非飼料殘留，而是來自環境汙染。

食藥署9日傍晚公布彰化縣衛生局於11月4日在市場端驗出「鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)」的「芬普尼代謝物」農藥殘留超標，雖然衛生局立即回收下架，但部分已賣出。這批問題蛋來自彰化單一畜牧場，衛生局清查該畜牧場其他批號蛋品，9日檢出其他批號蛋品農藥殘留也超標，共有9款、15萬顆雞蛋流向全台9縣市的全聯、楓康等販售通路。

外界質疑地方政府於11月4日即驗出問題蛋，食藥署卻未立即公布，有處置延宕之嫌。對此，衛福部長石崇良10日上午出席活動時受訪時，表示食藥署過去3年皆與地方政府合作，針對市售雞蛋進行例行性稽查，此次驗出含有「芬普尼」的問題蛋，他已要求食藥署將該農場生產的蛋品全面預防性下架。他說：『(原音)這個目前我已經要求FDA(食藥署)進行所有的...只要是這個農場，不論批次，目前當然他還在農場裡面的蛋已經是禁止上市了，那麼已經在市面上的，不論批次，全面性的預防性下架，然後再去逐批的化驗，這個是目前處理的情形。』

外界擔憂除了全聯、楓康，恐有其他知名餐飲業者也用到問題蛋。對此，石崇良指出，由於該問題蛋為洗選蛋，皆清楚印有批次，因此，食藥署會針對相關蛋品進行逐批查驗，在檢驗結果尚未出爐前，該畜牧場所有雞蛋全面預防性下架。

對於雞蛋進入通路前是否經過檢驗，石崇良表示，相關檢驗由農場自行負責，食藥署是負責後市場抽驗。他並指出，「芬普尼」為禁止用於禽畜的環境用藥，此次事件為環境汙染，並非飼養過程中所添加而造成的飼料殘留。

至於相關罰則，石崇良說，該畜牧場位於彰化縣，目前正由彰化縣衛生局釐清責任歸屬，再依據食安法處分，依法可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。