15萬外送員權益有望解套！外送專法過初審 本會期拚三讀

立法院衛環委員會因而排審朝野各黨提案的「外送員專法」，朝野各黨已對法案基本架構有共識，僅剩下法案名稱及立法宗旨仍待朝野協商。（林良齊攝）

我國目前已有逾15萬名外送員，但長久以來與平台間關於薪資報酬、申訴機制及保險等許多糾紛，立法院衛環委員會因而排審朝野各黨提案的「外送員專法」，朝野各黨已對法案基本架構有共識，僅剩下法案名稱及立法宗旨仍待朝野協商，召委廖偉翔表示，一定會讓外送專法於本會期完成三讀，並強調科技的方便，不是讓演算法來剝削勞工。

各黨派已對外送員薪資保障、申訴機制、保險保障、消費者的定型化契約應記載及不得記載事項、店家契約範本及罰則等有共識，最後僅剩下法案名稱及第一條的立法宗旨沒有共識仍待朝野協商。

廖偉翔表示，針對外送員關切的薪資保障等已依勞動部建議版本通過外，申訴機制透明化、保險保障、商家契約範本等已有共識，他提及，此次初審通過委員會的草案是以外送員權益出發點先行推動，至於店家及消費者則分別授權經濟部及交通部訂定相關辦法。

廖偉翔強調，外送專法已經拖了夠久了，一定會讓外送專法於本會期完成三讀，不再讓演算法來剝削勞工權益。

