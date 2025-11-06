15萬外送員終於等到！ 外送專法力拼今年過三讀

台北市 / 綜合報導

外送平台進入台灣即將滿13年，去年全產業的營業額已經超過1500億元，平台商業模式與營業額迅速成長，但是消費糾紛等問題卻是層出不窮，如今「外送專法」已經排入立法院衛環委員會審查，並在立法院舉行公聽會，力拼專法今年三讀通過，期盼創造店家、外送員和消費者的三贏局面。

外送員工會團體說：「給我外送專法，(外送員要保障)。」外送員 工 會團體齊聚立院高呼口號，為自己爭取權益，保障外送員消費者店家的外送專法目前排入立院衛環委員會審查，並舉行公聽會，外送產業制度改革正式邁入關鍵時刻，力拼今年三讀通過，工會團體希望不再是平台獨大。

廣告 廣告

看看網友開店，為了開拓更多元的銷售管道加入外送平台，但卻傻眼了，一共賺了1萬2585元，平台扣掉廣告費用和折扣優惠等，實際上收到的卻只有342元，只佔總獲利約2.72%，有時鄰居還會說生意很好喔，但他卻只能苦笑不是自己賺走的，而且這還不是個案。

平台店家陳老闆說：「(參加平台折扣)我扣了八折之後，又扣六五折給消費者。這些東西都是店家自己要吸收。當我發現這個問題，他(平台)跟我講說，暫停活動要一個禮拜，至一個月的時間。」全國外送產業工會理事長陳昱安說：「店家的問題，譬如說高額的抽成之外，那有不合理的行銷費用，不合理的拒單費。再到外送員片面砍薪，甚至惡意停薪的狀況，那到消費者的消費糾紛。」

外送員希望可以確保基本報酬，訂定透明報酬機制以及建立申訴管道和有災保等保障，勞動部長洪申翰說：「我想我們會盡快來把行政部門的版本。外送專法的版本來提出，也希望盡快能送到立法院來審議。」立法院來審議，外送平台進入台灣即將滿13年，去年全產業營業額已經超過1500億元，相關單位希望外送專法能夠儘速通過，創造店家外送員消費者三贏的局面。

原始連結







更多華視新聞報導

外送飯糰賣181元！ 疑業者補平台高抽成惹議

末日來臨照營業！ 飲料店幽默公告：店員會邊逃命邊搖杯

中國「零工中的零工」 深圳外送員雇人跑腿送餐上樓

