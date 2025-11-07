15萬天價房租有解？紐約新市長推「租金凍漲4年＋富人增稅」 華爾街緊張到爆：城市競爭力恐下滑
作為民主社會主義者，美國紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）的進步路線除了被川普痛批，包括凍漲房租、成立市營超市、提供免費托育服務，並向紐約的百萬富翁課徵2％統一稅率——這些主張也讓部分華爾街人士感到緊張。他們擔心這位左派新市長若兌現所有選舉支票，恐將損害紐約市的競爭力和對企業的吸引力。
《路透》6日指出，雖然紐約市長不直接監督華爾街，但其言行會影響外界對紐約是否「商業友善」的看法。「Ingalls & Snyder」資深投資策略師葛里斯基（Tim Ghriskey）認為，曼達尼上任將會是一場有趣的「實驗」，大家將會看到紐約有多大的實質改變。
主打「負擔得起的紐約」
曼達尼將這場的選戰聚焦於民眾的負擔能力，主要政策包括房租凍漲計畫、免費公車、托育普及和市營超市。
英國廣播公司（BBC）指出，紐約市最常被抱怨的問題之一，就是昂貴的住房成本。根據租屋平台「 RentHop」的資料，截至2025年11月，曼哈頓一房一廳公寓（one-bedroom apartment）的平均租金為4778美元（約合新台幣14萬7774元），相較3年前多出近20％；而在布魯克林，一房一廳公寓的平均租金則是3625美元（約合新台幣11萬2113元），約比3年前增加5％。
曼達尼住房政策中最受討論的，就是要讓全市約100萬間「租金穩定公寓」（rent-stabilised apartments）凍漲4年。他在去年夏天告訴BBC：「在這座城市，每4人就有一個人生活在貧窮線下；每天晚上，有50萬名孩子餓著肚子睡覺。漸漸地，這樣一個特別的城市會失去它的魅力。」
但紐約市房地產研究機構「 Maverick Real Estate Partners 」表示反對，認為凍漲4年會對許多房東造成「災難性」的影響，因為淨營收將被長期壓縮。全美房地產經紀人協會執行董事芬克（David Funk）也告訴《路透》，若曼達尼真的推動租金凍漲，「房地產業界恐怕會大幅降低在紐約的投資意願。」
除了住房訴求外，曼達尼還提出要在紐約市的五大行政區建立更多市營超市，擴張原本僅有的6家；但批評者認為，這項提案忽略了食品供應鏈中複雜的物流現實。他也主張讓公車全面免費並提升公車效率。目前公車車資大多為2.9美元（約合新台幣約90元），曼達尼估計這項計畫一年將花費6.3億美元（約合新台幣194億元），但大都會運輸局（MTA）主席則對紐約當地媒體表示，成本恐會接近10億美元（約合新台幣309億元）。此外，曼達尼還想降低托育費用，因為他有許多朋友抱怨育兒成本太高，逼得他們得搬離紐約。
為了支持上述政策，曼達尼打算把企業稅從目前最高的7.25％提升到11.5％，與紐澤西最高稅率看齊。他同時還主張，年收入超過100萬美元（約合新台幣309萬元）的紐約人應該額外負擔2％的固定稅率。競選團隊宣稱，這些增稅總計會帶來90億美元的收入，但確切如何實行仍是未知數。
許多金融業人士同情他強調的居住負擔問題，但也擔心曼達尼會怎麼收稅。Osaic市場策略長布蘭卡托（Phil Blancato）向《路透》表示：「紐約公寓要價5000美元是真的待不下去⋯⋯但如果對小企業和大公司徵稅，影響會很大。」紐約州州長侯可（Kathy Hochul）也反對曼達尼提高富人稅。
不僅如此，曼達尼還希望把目前每小時16.5美元（約合新台幣510元）的基本時薪，在2030年前提到30美元（約合新台幣927.71元）。但批評者認為，這會讓許多低技能工人失業，並被迫離開城市。
華爾街希望他「中間化」
傑富瑞集團（Jefferies）分析師指出，雖然市長可以影響房地產、再生能源、移民等政策，但曼達尼最激進的主張，例如大幅增稅、提高最低薪資、凍漲房租等，多數不屬於市長一人之力能夠完成。而私人投資公司「Cardiff」執行長呂爾金（Dean Lyulkin）也表示：「實際政策通常比競選時的口號溫和。」
《路透》指出，華爾街和金融圈對曼達尼當選普遍感到不安，許多人希望他能適度軟化立場，或在提高向企業和富人徵稅時遇到阻礙。但即便如此，不少華爾街大佬仍在曼達尼當選後向他遞出橄欖枝。
曼達尼最主要的批評者、對沖基金大亨艾克曼（Bill Ackman）過去一年砸了175萬美元（約合新台幣5412萬）阻止曼達尼當選——結果曼達尼仍然勝出。艾克曼4日在社群媒體X上寫道：「恭喜當選。現在你肩上的擔子更重了。如果我能幫上紐約，請告訴我。」隔日，艾克曼又發文說，雖然自己不支持曼達尼，也擔心其政策可能帶來負面效果，但他仍希望盡力協助紐約。
美國銀行（Bank of America）執行長莫尼罕（Brian Moynihan）5日則在波士頓的投資者活動上表示：「我們非常關注紐約是否能維持繁榮。讓他（曼達尼）得到我們團隊最好的建議對我們很重要。」摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）也釋出善意，說：「城市有城市的問題，需要大家一起解決。」
戴蒙在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時提到，因為曼達尼當選，自己不會急著決定摩根大通是否會留在紐約，並期許曼達尼能成為「越做越好的人」；曼達尼在勝選後的首次記者會上也提到戴蒙，表示期待與他見面，也願意和任何關心紐約未來的人對話。
根據《路透》，曼達尼已開始與商界接觸，並和多位執行長見面，這些會議由非營利組織紐約市夥伴關係（Partnership for New York City）安排，其組織成員包括華爾街銀行、私募基金和律師事務所等。組織執行長懷爾德（Kathryn Wylde）表示，商界仍有疑慮，目前還在觀察曼達尼將任命哪些人擔任重要職位。
懷爾德說，房地產業尤其憂心，但曼達尼已與業界會面，並釋出「支持開發」的訊號：「他希望蓋更多住宅，這讓人稍微安心。」
民主黨選情回溫
投資人與分析師指出，民主黨在維吉尼亞和紐澤西大獲全勝，加上加州通過選區重劃，顯示他們明年有機會重新奪回聯邦眾議院多數。
目前，總統及參、眾兩院都由共和黨掌控，若民主黨明年奪回其中一院，華府可能再度陷入僵局，政策走向會變得更容易預測，這反而是投資人喜歡的。「Stifel」華府政策策略長加德納（Brian Gardner）也在報告中提到，民主黨可能因此在政府關門問題上更加強硬，也會更積極在加密貨幣立法及能源許可改革上談判。
更多風傳媒報導
其他人也在看
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 2 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
東京新宿車站派「2天敵」驅趕鴿子！ 民眾目擊真實一幕笑了
東京新宿車站時常聚集大量鴿群，不僅影響旅客通行，也造成環境髒亂，有業者想出奇招，派出「天敵」進行驅趕，迅速起了作用。然而，近日有網友再次回到車站，卻發現鴿子竟大剌剌的與天敵四眼相交，諷刺一幕引起熱議。鏡報 ・ 1 天前
韓媒票選「2025年度最差韓劇」：《魷魚遊戲3》、《問問星星吧》、《暴風圈》等大製作夯劇上榜！「這部」超狂卡司陣容拿下年度最爛劇
韓媒《Joynews24》近日公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，近日已經公布「2025年度最佳電視劇排名」、榜單，今(6)日又公開最新榜單內容為：「2025年度最差電視劇」票選出今年評價兩極的韓劇，不少夯劇也上榜！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 2 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 3 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 23 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 15 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 21 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
郭台銘媽媽辭世！豪宅1設施「全是為母親」催淚原因曝
政治中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，在今（6）日稍早傳出離世消息，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然郭台銘在內文自稱為「不孝子」，但其實他對媽媽可說是照顧得無微不至，甚至在自家的豪宅內特別為媽媽安裝了「1設施」，讓人不禁讚嘆他的孝心。民視 ・ 21 小時前
范姜彥豐被戴綠帽！59歲美魔女悲揭不堪過往：前夫與朋友發生關係
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。對此，59歲有「凍齡美魔女」封號的女星胡文英，6日也在臉書發文談及此事，感嘆勾起她過往婚姻的不堪回憶。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前