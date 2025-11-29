15萬套木製課桌椅開放領取！台中市汰換中小學課桌椅…學生每人可領2套

記者吳泊萱／台中報導

台中市府編列4.5億元經費，計畫分三階段為全市中小學換裝可調式課桌椅，為了不浪費資源，汰換下來仍堪用的木製課桌椅則開放學生免費領取，1人限領2套。市長盧秀燕也親自前往潭陽國小視察領取流程，並鼓勵孩子珍惜使用。

台中市府編列4.5億預算，分三期全面汰換中小學課桌椅。（圖／台中市府提供）

台中市府推動「陪你長大—全面汰換學校課桌椅」計畫，分三期汰換全市國中小15萬餘套老舊課桌椅，並以高年級為優先，讓大、小朋友可依照自己的身高調整，也特別設計將桌子下方橫槓往前調，可自由伸放腳。

針對汰換下來仍堪用的木製課桌椅，教育局也訂出明確處理原則，包括校內留用、跨校或跨機關無償移撥，並開放學生免費領用，每人限領2套，以及上架「惜物網」標售，供有需求的民眾使用等程序，確保每一張課桌椅都能物盡其用、循環再利用。

台中市長盧秀燕親自視察領用流程，鼓勵孩子珍惜使用。（圖／台中市府提供）

為了確認學生領用狀況，市長盧秀燕也親自前往潭陽國小視察流程。盧秀燕表示，許多家庭的孩子在家沒有專屬書桌，只能在餐桌或茶几上寫功課，容易影響姿勢與專注力，甚至聽聞有學生趴在地上寫功課，有媽媽聽到能領課桌椅就趕快來申請，領取時眼眶泛淚，可見家長對孩子的愛多麼偉大。

台中市長盧秀燕親自視察領用流程，鼓勵孩子珍惜使用。（圖／台中市府提供）

教育局指出，目前全市國中小可調式課桌椅汰換仍在陸續進行中，後續各校將依照市府規範完成木製課桌椅盤點及再利用作業。除學生領用外，有需求的民眾可透過「惜物網」標購，市府將持續督導各校落實循環再利用政策，讓教育資源發揮最大效益。

