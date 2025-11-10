即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

雞蛋是國人重要的營養來源，豈料，彰化某畜牧場生產4批市售雞蛋，經食藥署昨（9）日證實檢出有農藥殘留「芬普尼」，而高達15萬顆雞蛋更流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市等販售通路商；目前市售超市已配合預防性下架。對此，衛福部長石崇良今（10）日受訪透露，詳細經過，食藥署（FDA）會在今天下午召開記者會詳細對外說明。

針對毒雞蛋事件，石崇良今日上午受訪表示，這是過去例行性檢查發現的問題蛋，也就是過去2023、2024、2025連續三年對銷售蛋品做查驗，而這次查驗這批含有芬普尼的問題蛋，其詳細經過，食藥署（FDA）會在今天下午召開記者會詳細對外說明。他也說，他已經要求食藥署對於這個農場市售雞蛋不論批次，全面性預防型下架，再進一步逐一化驗。

廣告 廣告

石崇良也說明，檢驗是由農場自行負責，而食藥署則從市面產品抽驗，因為這是禁用的環境用藥，不是用在飼養的農藥、飼料。

另，他也承諾，由於本事件的雞蛋屬於洗選蛋，其上面批次非常清楚，而做法便是除了過去這批有檢驗出芬普尼之外，其他批次也都會全面逐一查驗；但在還沒有檢驗結果完成之前，都先預防性下架。

同時，石崇良強調，因為農場位於彰化縣，所以由當地衛生局釐清責任歸屬，再依據食安法進行相關處分，最重罰則為6萬到2億元。

原文出處：快新聞／15萬芬普尼毒蛋流向9縣市 石崇良：食藥署下午開記者會說明

更多民視新聞報導

中國可惡至極！央視點名沈伯洋「揚言全球抓捕」 警政署霸氣出手了

龔明鑫親上火線！企業補助追回標準曝光 駁黃國昌：沒違法縱容

台鐵埔心–楊梅平交道「區間車撞機車」一度單線運轉 上班時段大誤點

