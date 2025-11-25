15萬遊學退費卡關、講師1年多沒薪水…教育機構神隱多日發聲求信任

記者柯美儀／台北報導

知名教育機構「EDC專長探索中心」近期爆發爭議，不僅學生繳交15.5萬元的美國遊學團在出發前被臨時喊卡，至今仍未退款，多名工讀生、講師也指控從7月起遭長期拖欠薪資，怒控業者搞失蹤。神隱多日，該機構終於發聲說明公司當前營運困境，並向員工、講師、學員及合作夥伴致歉，承諾將妥善處理相關補償與善後事宜。

周刊日前報導指出，約20名學生報名參加「EDC專長探索中心」的美國遊學團，每人費用15.5萬元，原定8月23日出發，卻在當天被通知因「洛杉磯暴動」為由延期至明年1月。儘管業者承諾全額退款，但學生卻遲遲未收到款項，質疑根本遭到詐騙。

不僅學生求償無門，多名前員工也在網路控訴遭拖欠薪資。講師透露，近一年多在台中、台南、高雄授課卻僅前3次有收到費用；工讀生也稱，領完6月薪水後便再未入帳，向主管及財務長反映均無下文。根據勞動部資料，該公司今年6月已因未依法給付工資遭罰，受害者痛批機構標榜教育卻長期欠薪，令人難以接受。

對此，專長探索有限公司19日正式發表聲明，說明由於資金流動短缺，公司目前無法如期支付員工薪資、講師授課費用及已開設課程之教學服務，亦有部分已繳費但無法如期出團之學員受到影響，對此公司深感歉意，並承諾將妥善處理相關補償與善後事宜。

專長探索有限公司表示，為解決目前財務困境，公司已啟動資金籌措行動，並向所有受影響學員及合作夥伴報告，預計2025年12月20日公布「還款計畫」，並在此日公告於官網。妥善完成相關款項的返還與清償。

專長探索有限公司強調，清楚知悉所有積欠之款項，包括薪資、講師費及學費，皆屬依法應給付之債務。若未能依約履行清償，所有受影響者均有權依《民法》、《勞基法》、《消保法》等相關法律提出主張與求償，「本聲明不限制亦不影響任何一方依法主張之權利。」

專長探索有限公司也說，未來仍期盼能逐步重建穩定的營運基礎，並重新取得社會大眾、學員與合作方的信任。此次事件對公司是一大教訓，也是一個誠實面對責任、調整體制的轉捩點，「我們將持續對外公開處理進度，並誠摯邀請外界給予理解與時間，讓我們有機會把事情一一處理好。本中心目前停止所有招生活動。」

