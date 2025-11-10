15萬顆市售雞蛋「農藥殘留超標」 全聯：全面下架退費

彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋）」，檢出農藥殘留超標，已流入各通路販售。 圖：衛生局提供

[Newtalk新聞] 全台再爆毒雞蛋事件！食藥署近日聯合地方政府抽樣檢測各市售雞蛋農藥殘留。清查發現彰化縣一間畜牧場出產的雞蛋檢出農藥代謝物含量超過法定容許量 ，約15萬顆問題蛋流入全台9縣市，目前緊急下架停售。全聯發聲明將第一時間全數下架，協助消費者辦理退貨。

食品藥物管理署聯合地方政府衛生局執行藥物殘留監測計畫，於各傳統市場、餐廳、賣場等場所，抽樣檢驗雞蛋農藥殘留。食藥署指出，問題雞蛋產品為「鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)」，溯源編號 I47045-251023C，檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」含量0.03 ppm超過殘留容許量標準的0.01 ppm，已即時由彰化縣衞生局命業者立即將該蛋品下架回收、停止販售，同步將該蛋品來源畜牧場資訊供地方農政機關源頭管理及進行移動管制。

彰化縣衛生局清查，蛋品來自單一畜牧場，再抽驗其他批號檢出芬普尼代謝物含量不符合規定，有約15萬顆問題雞蛋流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市的全聯、楓康等販售通路商。衛生局下架回收停售該畜牧場來源的9項市售包裝蛋品。

對此，全聯公司於今日發聲明表示，關於蛋品管理流程，會要求供應商於新品上架前須提供符合標準檢驗報告作為進貨依據。此外，平日則依年度計畫針對不同品類及供應商商品辦理例行性檢驗；再者如遇到各地方政府機關至門市執行抽驗時，本公司會同步進行平行送驗。本次事件在管理上已有多道程序把關，但仍遇到問題商品，故門市依規定第一時間即全數下架相關批號商品，並提供退貨機制，消費者可憑原交易發票至購買門市辦理退貨。







