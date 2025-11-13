15萬顆毒蛋僅回收2萬 藍委轟食藥署長竟辯「吃7顆才有事」

食藥署長姜至剛(右)對芬普尼蛋毒性嚴重性的說法引藍委不滿。左為衛福部長石崇良。（合成圖／資料照、林周義攝）

文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼超標，食藥署長姜至剛10日指出，過去例行抽驗4000多件都沒問題，若要改成100％，「不是對得起科學」。藍委陳菁徽質疑，姜至剛八年前曾直指芬普尼超標是慢性中毒，應迅速找出超標原因安民心，可預防性下架，如今穿越時空自打臉。

今日多名朝野立委都希望食藥署全面稽查，民進黨立委林淑芬指出，民國106年國際出現芬普尼蛋期間，食藥署僅抽驗10件超商雞蛋，就說安全無虞，但農委會全台大抽驗卻驗出1451件不合格。

「姜署長VS姜醫師：八年前的提醒，如今穿越時空打臉自己！」國民黨立委陳菁徽今(13日)發文提到，芬普尼毒雞蛋事件並非首例，在2017年也曾發生過一次芬普尼雞蛋汙染事件，而那次姜至剛醫師有話想說，而且說得句句真理，句句實在。

1. 2017年8月23日《上下游》報導，姜醫師稱「芬普尼確實對孩童有超標危險，對民眾也有超標危險，但芬普尼超標不是急性中毒，是慢性中毒」。2. 2017年08月23日《農傳媒》報導，姜醫師說「雖然超標和中毒的確是兩回事，但現在講這種話會讓民眾覺得推卸責任，應跟民眾溝通…不要一直說現在就是不會中毒、不會超標」。3. 2017年9月18日《台大醫院健康電子報》報導，姜醫師強調「現階段最重要的任務應是迅速找出超標的原因，安定全民之心。」、「阻斷其在市面上流通的『預防性下架』緊急措施，乃政府值得我們可訂的應變作為」。

陳菁徽質疑，如今的食藥署長姜至剛，立場卻完全反轉！在今年的芬普尼雞蛋事件中竟說出「吃100顆才可能達到短期健康風險」、「毒蛋吃7顆才有事」，還有15萬顆流向市面的雞蛋，至今只回收2萬顆，這些言行與2017年的專業提醒，根本是背道而馳。更諷刺的是，2017年事件中，政府在短短10天內就回收封存150萬顆雞蛋；但這次？15萬顆只回收2萬顆！「你還相信政府有好好在把關食安嗎？」

食藥署口口聲聲說是個案，但證據在哪？今天的質詢就證明食藥署只用推論得出這個結果，調查報告在哪？採樣範圍多大？以及流向釐清了嗎？若是用推理就急下結論，把高度不確定性包裝成個案，試圖包裝毒雞蛋案件，請問要民眾如何相信政府說的是真的呢？

陳菁徽直言，守護食安，不是用自信的態度說出模糊的答案，八年前的姜至剛醫師提醒著政府，不要輕忽風險，做好與民眾的溝通以及衛教，如今的姜署長卻說吃百顆才有問題，無疑推翻了過去姜醫師的專業意見。守護食安，請用謙虛的態度說出精準的答案，希望姜署長能夠找回當初的專業理性和愛民的心，讓孩子吃得健康，國人吃得心安，這才是姜醫師心之所望。

