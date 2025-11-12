15萬顆毒蛋只追回近3萬顆 研判飼主在雞隻直接用藥

受彰化縣文雅畜牧場洗選蛋被驗出殘留農藥芬普尼的毒雞蛋事件影響，民眾到賣場選購洗選蛋時特地看清雞蛋包裝上的標示。記者陳易辰／攝影

國內爆發芬普尼雞蛋事件，彰化縣文雅畜牧場複檢結果昨出爐，雞蛋、蛋雞羽毛及代謝物再驗出芬普尼，研判飼主直接用藥在雞隻身上。農業部認定飼主涉嫌違反「動物用藥品管理法」，請彰化縣加重裁罰，並移送檢調偵辦。衛福部食藥署表示，十五萬顆疑慮蛋品，截至十一日下午追回近三萬顆，「要全數回收實務上有難度。」

食藥署執行禽畜水產品藥物殘留監測計畫，彰化衛生局抽驗市售雞蛋，發現芬普尼殘留。動防所與農業處畜產科十日再次前往彰化縣文雅畜牧場採集檢體，檢驗雞蛋九件、羽毛一件、飲用水二件、飼料二件及養雞場周邊土壤一件，十一日再次前往採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，送中央畜產會檢驗。

彰化縣動防所長董孟治說，十日送檢結果於前天晚間完成，一件雞蛋檢體被檢出芬普尼代謝物○點○三ppm，羽毛檢體檢出芬普尼○點二七ppm及其代謝物○點一三ppm，其餘飼料及土壤等檢體均為零檢出，初步排除周邊環境及飼料汙染，實際汙染原因尚待追查。

董孟治指出，若藥物經由飼料或飲水進入體內，理應在內臟或脂肪中也能檢出，但這次僅羽毛濃度異常偏高，推測可能是飼主直接以噴劑方式除蟲，導致藥物殘留在雞隻表面與羽毛。文雅畜牧場負責人否認使用芬普尼餵養蛋雞。彰化地檢署昨指出，已蒐集相關資料，預計今天對外說明偵辦進度及內容。

董孟治說，為防止藥物殘留，依規定雞蛋生蛋期禁用任何藥物，由於飼主之前即否認使用芬普尼除蟲，此次複檢再度檢出，除立即啟動全面禁止移動管制與監測，封存全部禽蛋外，並依違反動物用藥品管理法加重裁罰十二萬元罰鍰，並將配合檢方調查。

衛福部食藥署副署長蔡淑貞指出，蛋品體積小，加上效期較短，民眾發現買到疑慮蛋品，也可能當成廢棄物丟棄，或用於堆肥，要全數回收，恐有難度。有民眾擔心，含芬普尼蛋品若被製成液蛋，恐流向早餐店等，食藥署長姜至剛十日說明，本案並無液蛋受到影響。

防檢署長杜麗華表示，目前每年委託中央畜產會進行抽檢，即日起將加強抽檢頻率與幅度，將改為每半年或每季抽檢一次，而且抓到絕對重罰，最重可處卅萬元罰鍰及七年以下有期徒刑。

