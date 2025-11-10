15萬顆毒雞蛋流竄9縣市！芬普尼超標3倍緊急下架

食品藥物管理署聯合地方政府衛生局執行114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫，彰化縣衛生局在例行抽驗中發現重大食安問題。該局於彰化縣某畜牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的鮮健蛋品洗選蛋白殼雞蛋中，檢出芬普尼代謝物含量達0.03ppm，超過法定標準0.01ppm三倍。

根據調查，這批問題雞蛋來自單一畜牧場，經清查後發現約有15萬顆問題雞蛋已經流向市場。受影響的縣市包括桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市及高雄市等9個縣市，主要流向全聯、楓康等大型通路商。

彰化縣衛生局在接獲檢驗結果後立即採取行動，要求鮮健洗選蛋場所有蛋品全部下架停售，並針對檢出芬普尼的同批號及相關蛋品進行全數回收。農政單位同步進行移動管制，防止問題蛋品繼續流入市場。

經過彰化縣衛生局進一步抽驗及分批號檢驗，確認違規應下架回收的蛋品溯源編碼為I47045。需要下架的市售包裝蛋品共計9項，包括四日鮮蛋、巨的卵、大巨蛋、悠活鮮蛋、富翁洗選蛋、初卵頭窩蛋、四季巨蛋、香草園洗選蛋以及鮮健蛋品洗選蛋等品項，皆為10粒裝白殼雞蛋產品。這些產品的有效日期橫跨11月11日至12月8日不等。

值得注意的是，本案成為台灣首次以溯源碼追蹤食安問題並公布問題蛋品的案例。彰化縣政府近年來配合中央政府大力推動蛋品溯源碼政策，透過生產日期及批號進行精準抽驗，成功釐清問題蛋品的確切來源。這項措施不僅能更精準掌握問題蛋品流向進行下架，消費者或業者也能直接從溯源碼得知蛋品是否合格。

全聯企業在事件爆發後立即發布聲明，表示已經依照規定將相關批號商品全部下架，並提供完善的退貨服務。消費者只要憑原交易完整發票，即可至當時購物的分店辦理退貨。

根據食品安全衛生管理法第15條規定，食品殘留農藥含量超過安全容許量者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列。違反規定者將面臨6萬元以上2億元以下罰鍰，相關產品也將依法沒入銷毀。

彰化縣農業處特別澄清，此次出問題的畜牧場並非彰化優鮮品牌廠商。加入彰化優鮮品牌需要取得產銷履歷認證、有機農產品認證、CAS台灣優良農產品標章及生產追溯系統等認證，或其他第三方驗證機構合格資料。農業處呼籲消費者可以優先選購具有彰化優鮮標章的優良蛋品。

食藥署表示將持續與地方政府衛生局執行市售雞蛋農藥殘留抽驗工作，確保食品安全。同時提醒消費者立即停止食用上述問題雞蛋產品，各通路商也應全面提供退貨回收服務，共同維護民眾的食品安全。

