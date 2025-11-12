15萬顆毒雞蛋追不回 食藥署最新進度「四天僅回收3萬顆」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
15萬顆彰化芬普尼「毒雞蛋」流向9縣市，究竟有多少已經被不知情消息者吃下肚了？食藥署今（12）日公布最新進度數字，從公開發布回收消息以來，「四天僅回收二、三萬顆」，食藥署副署長蔡淑貞表示，縣市仍持續執行回收，不過，雞蛋保鮮期短，每個人處理方式不一，有消費者甚至可能已經直接丟棄，要每顆都回來實務上有難度。食藥署重申，來源牧場很明確，有疑慮的民眾可以先停止吃蛋。
食藥署是日前執行「114年禽畜水產品藥物殘留監測計畫」時，由彰化縣衛生局於市售雞蛋抽驗中發現文雅畜牧場的雞蛋有芬普尼殘留。11月4日檢驗結果出爐，11月8日衛生局啟動下架，11月9日食藥署才發布新聞，預估多達15萬顆已流入9個縣市，且恐通通被不知情的消費者吃下肚了。
蔡淑貞下午接受媒體採訪時，她表示，目前各縣市仍持續執行回收作業，截止昨下午為止，回收數量約二、三萬顆。由於有食安疑慮，回收回來的雞蛋後續將直接銷毀。
蔡淑貞強調，此次案件明確來自單一畜牧場，溯源碼很明確，消費者如果有買到問題蛋品，應 立即停止食用，並可以退貨。雞蛋跟一般包裝食品不同，食用期限短，除了賣場一定是下架回收之外，說真的有些消費者會直接丟棄，甚至做堆肥，每個人處理方式不一，要每一顆都回來 實務上有難度。
最新檢驗結果，文雅畜牧場的蛋雞羽毛也檢出含芬普尼，且數據還比雞蛋高，禍首目前指向是雞農違法噴藥驅寄生蟲，外界關心食藥署會不會因而擴大、針對市售雞蛋全面檢驗？蔡淑貞只是重申，此案是食藥署與衛生局合作的長期監測計畫，主動發現，目前這是單一牧場問題，衛生單位會持續監測，並與農業部合作。
蕁麻疹發作不只皮膚症狀！ 她「喉嚨腫脹、呼吸困難」三度送急診
