15萬顆毒雞蛋「4天僅回收3萬顆」 食藥署說明「每顆都回收」有多難

15萬顆來自彰化畜牧場「文雅畜牧場」的芬普尼毒雞蛋流向中南部9縣市，食藥署今（12）日公布最新處理進度，近4天共計回收了2至3萬顆，續將直接銷毀。食藥署副署長蔡淑貞說明，各縣市正執行回收，但因雞蛋保鮮期短，因媒體報導溯碼編號「I47」開頭就代表出自問題畜場，部分消費者會直接拿去丟，造成「每顆都回收」的難度，若民眾實在擔心，只能先暫停吃蛋。​

食藥署日前執行「114年禽畜水產品藥物殘留監測計畫」時，由彰化縣衛生局於市售雞蛋抽驗中發現文雅畜牧場雞蛋有芬普尼殘留，11月4日檢驗結果出爐，11月8日衛生局啟動下架，11月9日食藥署才發布新聞，預估多達15萬顆已流入9個縣市，恐被不知情的消費者吃下肚了。蔡淑貞強調，案件明確來自單一畜牧場，溯碼編號明確，消費者若買到問題蛋品，應立即停止食用，可以向商家辦理退貨。

廣告 廣告

蔡淑貞提到，雞蛋與一般包裝食品不同，食用期限短，除賣場下架回收，部分消費者可能會丟棄、做堆肥，處理方式不一，要追回每顆蛋在實務上有難度。對於最新檢驗結果，文雅畜牧場蛋雞羽毛上也檢出含芬普尼，且數據高於比雞蛋，禍首暫指向是雞農違法噴藥驅寄生蟲，是否會擴大稽查範圍、針對市售雞蛋全面檢驗？蔡淑貞重申，此案為食藥署與衛生局合作的長期監測計畫，是單一牧場問題，會持續監測，並與農業部合作。

《風傳媒》讀者調查▸「護國群山」如何助台灣守住「矽島」地位？

我們不只站在科技革命的浪頭，更處在地緣政治的風口。

讓你最關心的產業議題，成為我們持續追蹤的動向！

☛立即填問卷，分享你對台灣半導體產業發展的看法



更多風傳媒報導

