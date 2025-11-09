15萬顆毒雞蛋9款品牌、溯源碼曝光！流向9縣市 揭芬普尼3大關鍵來源

生活中心／施郁韻報導

市售雞蛋檢出農藥殘留「芬普尼」超標，數量高達15萬顆，已流向9縣市。（圖／翻攝彰化縣政府官網）

市售雞蛋檢出農藥殘留「芬普尼」超標，數量高達15萬顆，流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市的全聯、楓康等販售通路商，目前緊急下架回收停售。對此，台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌分析，雞蛋驗出芬普尼的三大關鍵因素。

彰化縣衛生局表示，販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」（噴印溯碼編號:I47045-251023C），檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」含量0.03ppm不符合「動物產品中農藥殘留容許量標準」規定（殘留容許量標準：0.01ppm）。

廣告 廣告

衛生局進一步追查發現，蛋品以不同品牌在市面上販售，特定批號以及有效日期的產品，都已經列入這波下架名單內。另外，也同步將該蛋品來源畜牧場資訊供地方農政機關源頭管理及進行移動管制。

全聯表示，持完整發票前往原店可進行退貨。（圖／高市衛生局提供）

食藥署表示，該等蛋品約15萬顆流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市之全聯、楓康等販售通路商，由衛生局下架回收。

不少民眾疑惑芬普尼是什麼？據環境部化學物質管理署衛教資料指出，芬普尼為長效型殺蟲劑，在寵物身上約可維持1個月的效用，另外在田裡容許劑量4.5毫克芬普尼農藥噴灑作物，能維持4至6個月的效果。

據《聯合新聞網》報導，楊振昌說，美國環保署列為C級人體致癌物質，恐與甲狀腺惡性或良性腫瘤有關。此波雞蛋驗出芬普尼恐有三大因素，第一，玉米飼料多來自美國，美國常使用芬普尼防制玉米蟲害，裡頭恐含有農藥殘留，雞隻吃下飼料，雞蛋可能有芬普尼殘留。

楊振昌表示，第二，國內常拿芬普尼防制螞蟻或紅火蟻，雞蛋可能因此受到汙染；此外，曾有雞農使用芬普尼防制寄生蟲，不過目前有替代藥物，機會應該不高。

市售包裝蛋品下架回收9項如下：

四日鮮蛋/10粒裝（溯源碼I47045-251103C）

巨的卵（白殼雞蛋）/10粒裝（I47045-251103C）

大巨蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

悠活鮮蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C)

富翁洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C）

初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

四季巨蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

香草園洗選蛋/10顆（溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C）

鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

若有買到相關批號商品，對此，全聯聲明表示，全聯、大全聯收到通知後，即依規定下架相關批號商品；消費者憑原交易完整發票，至當時購物的分店，會全力協助辦理退貨。

更多三立新聞網報導

颱風假有望？鳳凰暴風圈恐掃全台！11縣市侵襲機率破80% 最快今午海警

「射精完去尿尿or忍住？」泌尿醫分析片超專業 網長知識：解開15年疑惑

爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相

「台灣人不怪我的國籍」 俄羅斯正妹來台吃這1食物哭了

