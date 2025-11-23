15萬顆芬普尼毒蛋流竄！台中、新北流向曝 1編號快避開 擴大稽查啟動
彰化文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼超標卻仍在移動管制期間出貨，11/9短短一天外流285籃、約5.7萬顆，分別流向台中與新北，部分已售出至早餐店、小吃店等。中央與地方已全面下架回收，衛福部強調本周起擴大稽查，提醒民眾避免購買溯源碼前3碼「I47」蛋品。
文雅畜牧場「暫時解除管制」誤認解禁出貨
彰化縣政府說明，文雅畜牧場雞蛋11/4一批15萬顆蛋品被檢出芬普尼超標後即啟動移動管制，11/7中央複檢結果未檢出殘留，11/8暫時解除管制。然而牧場誤以為「禁運也同時解禁」，於11/9大規模出貨285籃、約5萬7000顆，導致毒蛋流入台中、新北兩地。
看更多：芬普尼毒蛋不只到台中！新北4600顆恐已下肚 全台問題蛋流向曝
彰化出貨流向：台中200籃、新北85籃
彰化縣說明文雅畜牧場285籃雞蛋流向，其中200籃載至台中市梧棲區龍忠蛋行，11/9當天另有85籃、1萬7千顆由配合的蛋車訂貨，彰化衛生局其後攔截85籃中的35籃退回牧場，但仍有50籃、共1萬顆運至新北市；新北衛生局接獲彰化縣衛生局通知後，立刻回收下架27籃、5400顆並銷毀，但另有4600顆已售出，成為此次事件中實際流入市面的問題蛋。
台中芬普尼蛋流向：35家業者名單曝光
龍忠蛋行在移動管制空窗期載回的4萬顆雞蛋，至11/10台中市食安處稽查時，已售出近3.4萬顆，流入35店家，其中38籃已被回收銷毀，其餘正全數下架追查。
另台中市政府11/19也公布在11/5由文雅畜牧場出貨至民生嘉蛋行的芬普尼問題蛋品5家下游名單，分別是南區的民生市場蔬果行、福平市場攤販何姓業者、呷尚宝、弘爺漢堡忠明店，及西屯區水湳市場攤販林姓業者。
看更多：雞蛋2行編碼藏身世！字母C千萬別買？5種編碼意義曝 沒噴印看這裡
新北芬普尼蛋流向：50籃蛋售至2蛋行再分散
新北衛生局指出，文雅畜牧場的50籃雞蛋由彰化蛋行轉售至新莊2家蛋行：
六吉行（中港路615巷）
陳姓業者（新泰路289巷）
新北新莊2家蛋行再販售至早餐店、雜糧行及散客。11/10後新北已預防性下架，攔截27籃全數退回，23籃流入市面者多已售完，9家業者查核均未再發現問題蛋品。
看更多：每天一顆芬普尼超標蛋，半年恐傷神經、肝腎！6招「蛋品指南」安心吃
中央：本周擴大稽查、避免購買I47溯源蛋
對於外界批評問題蛋品不僅流向台中，9天後才揭露流向新北，資訊揭露慢半拍。彰化縣衛生局表示，11/10已由中央通令全國全面下架文雅畜牧場蛋品，因此毋需個別說明。
衛福部長石崇良11/19說，文雅畜牧場的蛋全部禁止移動，也禁止上市，溯源編號代號前3碼「I47」的雞蛋，目前由彰化衛生局通知後已下架，這星期也將擴大稽查，請民眾不要買，若已購買可向店家退貨，以保障食安。
看更多：芬普尼藏在蛋黃裡！營養師揭「解毒蔬菜之王」肝臟解毒力飆升30%
◎ 圖片來源／台中市政府提供
◎ 資料來源．諮詢專家／台中市政府．彰化縣衛生局．新北市衛生局．石崇良部長
更多健康2.0報導
減重不要變成「減肌肉」！醫提4關鍵策略 1營養素吃夠肌肉不流失
薑茶驅寒、護血管！名醫大推薑茶功效 1喝法降空腹血糖、防胰島素阻抗
睡到枕頭都是口水？醫警告：伸出舌頭看「1特徵」秒懂你是哪種虛
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
彰化伸港落海意外！2釣客落水「無生命跡象」…1人不治、1人搶命中
彰化伸港鄉發生釣客落海意外，今日（23日）上午7時許，5名釣客前往頂溪埔附近的蚵道釣魚，其中2名釣客不慎落海，其餘釣客見狀立刻報案求救，但二人被救起時均無生命跡象，其中1人送醫不治，另1人仍在急救中，詳細案發原因仍有待調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
蘇丹紅化妝品鎖定12業者 食藥署驗原料濃度「釐清是否蓄意」
台灣首次在化妝品中驗出禁用色素「蘇丹4號」，食藥署今天（11/22）表示，追查新加坡原料輸入商「亦鴻企業有限公司」下游業者，確認原先掌握的14家業者中，扣除兩家未在台販售，共有12家國內化粧品業者列入清查，最快下週一公布受影響狀況。同時食藥署也持續對問題原料進行檢驗，確認原料及受影響產品的蘇丹色素含量，釐清是否蓄意添加，也發文請新加坡政府協助調查。太報 ・ 1 天前
險引爆「5支15公斤瓦斯桶」！北屯鐵皮串燒店火警 1員工臉部燙傷
火災發生在約下午6時17分，消防局獲報後立即調派第八大隊及四平分隊等共5個單位，出動12輛消防車、28名消防人員趕赴現場搶救。火勢主要集中在1樓後側戶外區，消防人員迅速架設水線控制火勢，並於下午6時30分控制、6時40分完全撲滅。火場同時有2名員工受困於2樓，消防隊使用雙...CTWANT ・ 12 小時前
下週天琴颱風恐生成！氣象署曝最新路徑 「這天」最冷恐剩14度
未來一週又要變天！中央氣象署表示，明（24）晚開始東北季風增強，周二到周五低溫約14至18度，最冷時間點落在周三清晨，中部可能下探14度。至於菲律賓東方海面低氣壓有發展機會，不排除增強為熱帶性低氣壓或天琴颱風，不過移動方向偏西，未來會進入南海，對台灣影響機率小。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
毒雞蛋擴大抽驗！彰化15處高風險蛋場「全部未檢出」
彰化縣文雅畜牧場日前被檢出蛋雞含有禁用農藥「芬普尼」陽性反應，為防止問題蛋品流入市面，縣府立即啟動「芬普尼全面採樣監測」專案。首波針對15家高風險牧場的檢驗結果於22日出爐，所有雞蛋、羽毛、飼料及飲水檢體均為「未檢出」，縣府表示將持續擴大監測，嚴格把關民眾食安。中天新聞網 ・ 1 天前
政府推動開放外籍移工進港區裝卸作業 中市碼頭工會反對與深切憂慮
記者陳金龍／台中報導 近期政府推動開放外籍移工進入港區從事裝卸作業之政策，台中市碼頭…中華日報 ・ 17 小時前
國中生包廂嚐禁果女方求償150萬 法院引「兩小無猜條款」這樣判
台中一對國中生情侶，去年5月在一家電影館包廂內合意發生性行為，女方父母得知後氣炸，認為損害女兒的身體權、貞操權，並侵害他們對女兒的監護權，對少年和父親提告，連帶求償150萬元。台中地院法官審酌「兩小無猜條款」後，判少年及父親應給付少女與父母30萬元，可上訴。自由時報 ・ 14 小時前
知名胃炎藥出事！食藥署曝2批號藥效恐受影響 145萬顆需回收
食藥署近日公布，對應症為胃炎、十二指腸炎、腸疝痛、膽管痙攣、膽石疝痛、膽管炎、膽石症、膽囊剔除後之症候群的藥品，「強生」舒胃糖衣錠10毫克（SCOMINE S.C. TABLETS 10MG "JOHNSON"），因溶離試驗結果不符合檢驗規格之情形，恐影響藥效，將啟動回收2批產品，數量約145萬顆。中時新聞網 ・ 1 天前
大里、太平3年查獲違法排廢水罰千萬 食品工廠罰百萬
環保局統計，近3年在大里、太平區共查獲違法排放廢水118家次，開罰近千萬，其中去年在大里區中興路一段一帶查獲一食品加工業排放製程廢水未符合放流水標準，依違反水污染防治法，開罰109萬2000元。環保局指出，大里、太平經重劃區開發後，工廠聚落與新建住宅混合發展，形成同條溝渠部分地下化、部分明渠，甚至穿自由時報 ・ 19 小時前
一圖掌握未來一周天氣》東北季風晚間增強 週三最冷中部以北下探14度
．民報 ・ 3 小時前
鬆口氣！彰化首批15處高風險蛋雞場採樣 芬普尼全部零檢出
彰化縣政府為因應文雅畜牧場生產的蛋雞檢出芬普尼陽性，針對全縣933場蛋雞場啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，本月20日先檢...聯合新聞網 ・ 1 天前
關心德州台商現況 江啟臣：立院將作為最堅實後盾 (圖)
立法院副院長江啟臣率多位朝野立委訪問美國，在當地時間22日抵達達拉斯，與德州政要交流，以及前往「達拉斯台灣貿易投資中心」，關心運作情形。中央社 ・ 21 小時前
小獅子狂野開唱！澀谷昴等6年終於來台：忘不掉的演出又多一個
日本創作歌手澀谷昴（渋谷すばる）於昨天11月22日（六）首次登上新莊Zepp New Taipei舞台，帶來「澀谷昴 ASIA TOUR 2025-2026「Su」in TAIPEI」，正式實現他出道以來首次以個人名義在台灣開唱的心願。他以爆發力十足、極具穿透力的嗓音與舞台魅力，一口氣演唱包含新專輯自由時報 ・ 19 小時前
「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民曬圖怒轟：國恥
陳為民於臉書粉絲專頁張貼一張台灣測速照相點位分布圖，批評道：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……」。他進一步指出，針對交通執法相...CTWANT ・ 2 小時前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 17 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 18 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 13 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 小時前