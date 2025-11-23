15萬顆芬普尼毒蛋流竄！台中、新北流向曝 1編號快避開 擴大稽查啟動

彰化文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼超標卻仍在移動管制期間出貨，11/9短短一天外流285籃、約5.7萬顆，分別流向台中與新北，部分已售出至早餐店、小吃店等。中央與地方已全面下架回收，衛福部強調本周起擴大稽查，提醒民眾避免購買溯源碼前3碼「I47」蛋品。

文雅畜牧場「暫時解除管制」誤認解禁出貨

彰化縣政府說明，文雅畜牧場雞蛋11/4一批15萬顆蛋品被檢出芬普尼超標後即啟動移動管制，11/7中央複檢結果未檢出殘留，11/8暫時解除管制。然而牧場誤以為「禁運也同時解禁」，於11/9大規模出貨285籃、約5萬7000顆，導致毒蛋流入台中、新北兩地。

彰化出貨流向：台中200籃、新北85籃

彰化縣說明文雅畜牧場285籃雞蛋流向，其中200籃載至台中市梧棲區龍忠蛋行，11/9當天另有85籃、1萬7千顆由配合的蛋車訂貨，彰化衛生局其後攔截85籃中的35籃退回牧場，但仍有50籃、共1萬顆運至新北市；新北衛生局接獲彰化縣衛生局通知後，立刻回收下架27籃、5400顆並銷毀，但另有4600顆已售出，成為此次事件中實際流入市面的問題蛋。

文雅畜牧場雞蛋流向。（彰化縣政府提供）

台中芬普尼蛋流向：35家業者名單曝光

龍忠蛋行在移動管制空窗期載回的4萬顆雞蛋，至11/10台中市食安處稽查時，已售出近3.4萬顆，流入35店家，其中38籃已被回收銷毀，其餘正全數下架追查。

台中市龍忠蛋行11月9日向文雅畜牧場進貨之芬普尼問題蛋品35家下游名單。（台中市政府提供）

另台中市政府11/19也公布在11/5由文雅畜牧場出貨至民生嘉蛋行的芬普尼問題蛋品5家下游名單，分別是南區的民生市場蔬果行、福平市場攤販何姓業者、呷尚宝、弘爺漢堡忠明店，及西屯區水湳市場攤販林姓業者。

新北芬普尼蛋流向：50籃蛋售至2蛋行再分散

新北衛生局指出，文雅畜牧場的50籃雞蛋由彰化蛋行轉售至新莊2家蛋行：

六吉行（中港路615巷）

陳姓業者（新泰路289巷）

新北新莊2家蛋行再販售至早餐店、雜糧行及散客。11/10後新北已預防性下架，攔截27籃全數退回，23籃流入市面者多已售完，9家業者查核均未再發現問題蛋品。

台中市民生蛋行11月5日向文雅畜牧場進貨之芬普尼問題蛋品5家下游名單。（台中市政府提供）

中央：本周擴大稽查、避免購買I47溯源蛋

對於外界批評問題蛋品不僅流向台中，9天後才揭露流向新北，資訊揭露慢半拍。彰化縣衛生局表示，11/10已由中央通令全國全面下架文雅畜牧場蛋品，因此毋需個別說明。

衛福部長石崇良11/19說，文雅畜牧場的蛋全部禁止移動，也禁止上市，溯源編號代號前3碼「I47」的雞蛋，目前由彰化衛生局通知後已下架，這星期也將擴大稽查，請民眾不要買，若已購買可向店家退貨，以保障食安。

◎ 圖片來源／台中市政府提供

◎ 資料來源．諮詢專家／台中市政府．彰化縣衛生局．新北市衛生局．石崇良部長

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章