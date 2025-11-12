15萬顆芬普尼蛋流入市面「目前僅回收2萬顆」 食藥署揭原因

彰化縣文雅畜牧場被驗出雞蛋殘留芬普尼，總計15萬顆在市面上流竄。（示意圖／CTWANT資料照）

彰化縣文雅畜牧場被驗出雞蛋殘留芬普尼，總計15萬顆在市面上流竄。衛福部食藥署今天（12日）表示，回收方面由各縣市衛生單位執行，目前持續進行中，至今約回收2萬顆，因爲涉及生鮮，有些民眾可能已直接丟棄，提醒消費者若有買到I47牧場的蛋，可選擇不吃、丟棄或至購買處退貨回收。

食藥署副署長蔡淑貞表示，問題蛋的回收由各地衛生局執行，目前仍持續進行。該批蛋品來源明確，為單一牧場生產的洗選蛋，具可追溯溯源碼及洗選日期，籃蛋亦附有QR碼，民眾可據此辨識來源。她提醒，若發現購得問題蛋，應立即停止食用並辦理退貨。

蔡淑貞指出，回收數量尚在統計中，各地衛生單位與食藥署保持聯繫，目前估計已回收約2至3萬顆問題蛋，後續將全數銷毀。此外，部分蛋品雖仍可能流通，但產品資訊清楚，有些消費者已自行丟棄。食藥署也強調，文雅畜牧場不符規定的蛋品，一顆也不能出場，食藥署持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先，維護國人健康。

另一方面，農業部為配合食藥署追查近期雞蛋殘留芬普尼的原因，已將案例場雞蛋溯源標籤全面回收停發，並請彰化縣動物防疫所將案例場移動管制，該場所有交付給食品業者之蛋品，須經逐批檢驗合格後才可出售。

本案經彰化縣政府於10日至案例場採檢雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水水質2件、飼料2件及周圍農田土壤1件，共計15件樣品送由中央畜產會檢驗，檢測結果其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體則未檢出。

農業部表示，本案飼主涉嫌違反動物用藥品管理法相關規定，除將由彰化縣政府加重裁罰外，全案已移送檢調釐清詳細污染原因。此外，彰化縣政府於昨（11）日再次至該場採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，農業部也將持續追蹤檢驗結果。

農業部補充，該部自106年9月6日已公告禁止使用芬普尼水懸劑於經濟動物，違者可依動物用藥品管理法裁處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，如造成危害人體健康，則可處七年以下有期徒刑。農業部指出，此事件為首例藉雞蛋溯源編碼追蹤到問題蛋品，未來將持續強化雞蛋噴印溯源管理，嚴格把關禽蛋食品安全。

