15萬顆芬普尼蛋流入9縣市 食藥署下午2時說明

衛福部食藥署9日晚突公布，彰化縣一處蛋雞場生產4批雞蛋，經檢驗發現「芬普尼代謝物」含量超標，市售包裝蛋品共9品項、15萬顆雞蛋受影響，流向全台9縣市。（本報資料照）

食藥署昨晚公布，彰化縣衛生局4日例行性抽查，於「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物超標，後續追查發現波及市售包裝蛋品共9品項、15萬顆雞蛋，流向全台9縣市，緊急要求衛生局下架回收。衛福部長石崇良今日表示，市面上該農場生產雞蛋，已全面預防性下架，下午2點將召開記者會詳細說明。

石崇良說，此事件是在例行性檢查時發現，過去連續幾年都對市面上銷售蛋品做查驗，這次彰化縣檢驗出這批含有芬普尼問題雞蛋，農場裡的蛋已禁止上市，並要求食藥署針對市面上該農場生產的蛋、不論批次，預防性下架，並進行逐批查驗。

廣告 廣告

石崇良表示，詳細處理狀況，食藥署下午2點將召開記者會說明。食藥署負責後市場抽驗，芬普尼屬於環境用藥，不是用在飼養過程中加在飼料裡或添加農藥，主要應該是環境污染，而非飼養過程中添加物。

至於除了全聯、楓康，是否有其他知名食品業者用到？石崇良表示，此次受影響蛋為洗選蛋，上面批次都非常清楚，我們的做法就是逐批查驗農場其他批次，檢驗結果完成之前，都先預防性下架。

開罰部分，石崇良說，由於農場位於彰化縣，先由當地衛生局釐清責任歸屬，再依據食安法進行相關處分，最重罰則為6萬～2億元。

更多中時新聞網報導

陳雪甄扮大馬華人 自學口音被打槍

校事會議有罪推定 立院促修法

《不良笑花》隔17年再合作 楊丞琳揪藤岡靛拍MV