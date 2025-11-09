15萬顆芬普尼蛋流入9縣市！2大超商均未進貨

▲彰化毒雞蛋，2大超商業者統一、全家均回應，未採用食藥署公布應下架的雞蛋品項。（圖／記者徐銘穗攝）

[NOWnews今日新聞] 衛福部食品藥物管理署在傳統市場、餐廳、各賣場、超級市場、盤商及進口商等場所，抽樣檢驗雞蛋農藥殘留，其中彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)」（噴印溯碼編號:I47045-251023C）檢出農藥殘留「芬普尼代謝物(Fipronil-sulfone)」超標，目前已即時下架回收、停止販售，目前在超商通路方面，統一、全家皆回覆，未採用食藥署公布的雞蛋品項。

經彰化縣衛生局清查，案內蛋行洗選販售之蛋品來自單一畜牧場，經再抽驗其他批號且於8日檢出芬普尼代謝物含量不符合規定，該等蛋品約15萬顆並流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市全聯、楓康等販售通路商，刻正由衛生局下架回收停售該畜牧場來源之蛋品，應下架回收之市售包裝蛋品共9項如下：

四日鮮蛋/10粒裝(溯源碼I47045-251103C) 巨的卵(白殼雞蛋)/10粒裝(I47045-251103C)。 大巨蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C) 悠活鮮蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C) 富翁洗選蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C) 初卵頭窩蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C) 四季巨蛋(白殼)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C) 香草園洗選蛋/10顆(溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C) 鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C)

