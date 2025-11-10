15萬顆芬普尼蛋竄全台！毒物醫警告「大量誤食吃下肚」超慘風險 9品牌溯源碼一次看

雞蛋再爆出食安問題，檢出芬普尼超標。（翻攝自Pixabay）

繼進口雞蛋爭議事件後，雞蛋再爆出食安問題。彰化縣衛生局昨（9日）公開抽檢「鮮健蛋品洗選蛋」，檢出農藥「芬普尼代謝物」0.03ppm，超過法定容許量0.01ppm。對此，毒物科醫師示警，若大量誤食芬普尼可能對肝腎造成傷害，且危害中樞神經系統。

台北榮總臨床毒物科主任楊振昌指出，芬普尼多用於防蟲，台灣養雞使用飼料玉米多來自美國，而美國飼料玉米常含殘留，雞隻食用後可能轉入蛋中。若大量食用芬普尼中毒，症狀通常較輕微，如抽筋、頭痛、頭暈、腸胃不適和噁心等中樞神經系統反應，但芬普尼急性中毒不常見，通常擔心的是長期少量的積累。

楊振昌也進一步表示，動物實驗顯示，若數年每天食用含有過量芬普尼雞蛋，恐對健康造成風險，特別是對肝臟、腎臟或甲狀腺。以50公斤的成人為例，根據標準芬普尼最大安全攝入量為0.01毫克。另外，值得關注的是，美國將芬普尼列為可能致癌物，但風險尚不確定；而歐洲則並未將其列為致癌物。

衛生福利部PO出處理檢出芬普尼雞蛋3步驟。（翻攝自衛生福利部臉書）

據了解，衛福部食藥署聯合地方政府衛生局執行「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，昨公布彰化縣衛生局抽驗「鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)」（噴印溯碼編號:I47045-251023C），驗出農藥殘留「芬普尼代謝物(Fipronil-sulfone)」超標，且該等蛋品約15萬顆並流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市之全聯、楓康等販售通路商。

對此，中區管理中心主任林旭陽進一步表示，首批共626盒蛋被驗出超標，已回收83盒，其餘543盒已售出。食藥署提醒民眾停止食用上述雞蛋，通路商須提供退貨回收，目前相關縣市衛生局已全面回收停售，共9項產品受影響。

下架回收之市售包裝蛋品共9項如下：

四日鮮蛋/10粒裝（溯源碼I47045-251103C） 巨的卵（白殼雞蛋）/10粒裝（I47045-251103C） 大巨蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C） 悠活鮮蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C） 富翁洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C） 初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C） 四季巨蛋（白殼）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C） 香草園洗選蛋/10顆（溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C） 鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

