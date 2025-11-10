15萬顆芬普尼雞蛋流入市場！為何雞蛋常溫賣、回家卻要冷藏？ 專家揭真相

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

你從超市買回雞蛋後，是放在常溫還是冰箱呢？不少人可能對「常溫保存還是冷藏保存才是正確方式」感到疑惑。對此，grapee.jp網站分享關於雞蛋正確保存方法的解說。

雞蛋應該放常溫還是冷藏？

雞蛋批發商在官網上解釋，剛產下的雞蛋，在常溫（約 15℃）下保存大約 3 週沒有問題，但鮮度會逐漸下降。若放在冰箱（約 5℃）保存，則能保存更久。因此，購買後最好冷藏保存，原因是：

．常溫下鮮度下降速度快

．存在食物中毒的風險

雞蛋殼表面可能附著引發食物中毒的沙門氏菌。雖然現在市售雞蛋在販售前都經過充分清洗，幾乎不會殘留，但仍不能說百分之百安全。

為了安全又美味地享用雞蛋，請記得 「買回來就放進冰箱」。

為什麼超市多是常溫販售？

既然冷藏能保存更久，為何超市多半將雞蛋常溫陳列呢？原因在於 避免溫差造成的結露。當雞蛋表面因溫度差產生水珠時，水分會透過蛋殼上的微小孔隙滲入，同時可能帶入細菌。

如果超市用冷藏方式販售雞蛋，雞蛋會經歷：

1、產出後進入冷藏

2、超市陳列時保持低溫

3、消費者買回途中恢復常溫

4、回家再放入冰箱

這樣反覆的溫度變化會多次產生結露，加速變質。反之，常溫販售的雞蛋，從產出到購買期間溫度變化少，就能降低結露的風險。

保存小提醒

在家中，從冰箱取出雞蛋後，請在結露形成前盡快使用，避免水分與雜菌進入蛋內。想安心做蛋料理，就從 正確且安全的保存方法 開始吧。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

