15萬顆芬普尼雞蛋流入9縣市「緊急下架」 全聯回應了

市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼流向多個縣市；示意圖。（Pixabay／Image by congerdesign）

衛福部食藥署今日公布，市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，15萬顆問題雞蛋流向桃園、新竹縣、台中、雲林、南投、嘉義、台南、高雄的全聯與楓康等通路，已緊急下架回收停售。

食藥署今（9日）傍晚公布「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」結果，彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出農藥殘留「芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）」含量0.03 ppm，不符合規定，已即時由彰化縣衞生局命業者立即將該蛋品下架回收、停止販售，另亦同步將該蛋品來源畜牧場資訊供地方農政機關源頭管理及進行移動管制。

經彰化縣衛生局清查，案內蛋行洗選販售之蛋品來自單一畜牧場，經再抽驗其他批號且於昨（8日）檢出芬普尼代謝物含量不符合規定，該等蛋品約15萬顆並流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市之全聯、楓康等販售通路商，刻正由衛生局下架回收停售該畜牧場來源之蛋品，應下架回收之市售包裝蛋品共9項。

食藥署請消費者停止使用上述雞蛋，請通路商全面提供退貨回收服務，並將持續與地方政府衛生局執行市售雞蛋農藥殘留之抽驗，確保食品安全，讓消費者可以安心選購。對此，全聯晚間發表聲明指出，即依規定下架相關批號商品；消費者憑原交易完整發票，至當時購物的分店，會全力協助辦理退貨。

食藥署說明回收市售包裝蛋包含「四日鮮蛋/10粒裝（溯源碼I47045-251103C）」「巨的卵（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251103C）」「大巨蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）」「悠活鮮蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）」「富翁洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C）」「初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）」「四季巨蛋（白殼）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）」「香草園洗選蛋/10顆（溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C）」「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）」。

