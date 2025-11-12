15萬顆芬普尼雞蛋流向9縣市 4天回收2萬多顆

（中央社記者沈佩瑤台北12日電）15萬顆芬普尼雞蛋流竄9縣市，食藥署今天說明，11月8日至今，4天時間回收約2萬多顆，仍持續進行中，至於出問題的文雅畜牧場已全面移動管制，並啟動逐批採檢程序。

連續7年市售雞蛋未驗出農藥芬普尼殘留破功，彰化縣衛生局驗出洗選包裝雞蛋農藥芬普尼殘留量超標，約15萬顆流向9縣市，11月8日通知相關衛生單位，預防性下架溯源碼I47045蛋品，衛生福利部食品藥物管理署則在9日傍晚正式對外公布消息。

食藥署副署長蔡淑貞今天向媒體說明最新進度，截至昨天，初步統計已回收約2、3萬顆雞蛋，仍持續進行中，由於有食安疑慮，回收回來的雞蛋後續將直接銷毀。

蔡淑貞表示，目前問題雞蛋明確來自文雅畜牧場，洗選蛋有溯源碼，即便是散裝雞蛋也可以掃描QR Code溯源，民眾如有疑慮，建議可選擇不吃、丟棄，或至購買處退貨回收，至於怎麼丟棄，配合環境部垃圾回收政策。

農業部稍早公布最新檢驗結果，文雅畜牧場的蛋雞羽毛也檢出含芬普尼，且數據還比雞蛋高。農業部表示，牧場飼主涉違反「動物用藥品管理法」，全案將移檢調單位深入偵辦，建議彰化縣政府加重裁罰。

媒體追問食藥署會不會因而擴大、針對市售雞蛋全面檢驗。蔡淑貞重申，此案是食藥署與衛生局合作的長期監測計畫，主動發現，目前這是單一牧場問題，衛生單位會持續監測，並與農業部合作。

食藥署長姜至剛曾說明，I47為畜牧場編碼、045為洗選場，提醒民眾辨識、不吃、退貨這類編號洗選蛋，若買到相關編號，即使已開封也可以拿發票到原購買處退貨。（編輯：管中維）1141112