15萬顆農藥蛋流入全台！全家、統一超商：沒販售問題品項

食藥署於9日傍晚公布，彰化一處畜牧場的雞蛋檢測出農藥超標，涉及4批次、9個品牌，共計15萬顆雞蛋。食藥署已通知相關業者立即下架這些產品。受影響的雞蛋品牌包括四日鮮蛋、巨的卵、大巨蛋等，其中部分產品的標籤編號也被列入警告名單。對此，稍早超商雙雄也針對事件做出回應！

彰化一處畜牧場的雞蛋檢測出農藥超標。對此，稍早超商雙雄也針對事件做出回應！（示意圖／翻攝自免費圖庫 Pixabay）

針對此事件，超商雙雄統一和全家均表示，所販售的雞蛋並不包含食藥署所公布的問題品項，並強調將持續關注食品安全問題。食藥署的公告引起了廣泛關注，消費者對於食品安全的疑慮再度升溫。

