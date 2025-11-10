15萬顆農藥超標「芬普尼雞蛋」流入9縣市！全聯、楓康都中招

早餐荷包蛋也中鏢！15萬顆「芬普尼雞蛋」急下架，民眾可退貨。

早餐常見的荷包蛋、茶葉蛋，最近可能藏著風險！食品藥物管理署11月9日公布，「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」被驗出含有農藥殘留「芬普尼代謝物」0.03ppm，超過法定容許量標準0.01ppm。經追查來源，問題蛋來自彰化縣同一畜牧場，約15萬顆蛋已流入全台9縣市。

依彰化縣衛生局清查，受影響的蛋品銷往桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市及高雄市，並在全聯、楓康等通路販售。目前9項有食安問題的雞蛋已全面下架回收。

「芬普尼問題蛋」完整清單：

1.四日鮮蛋／10粒裝（溯源碼：I47045-251103C）

2.巨的卵（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼：I47045-251103C）

3.大巨蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼：I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

4.悠活鮮蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼：I47045-251023C）

5.富翁洗選蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼：I47045-251023C、I47045-251030C）

6.初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼：I47045-251023C）

7.四季巨蛋（白殼）／10粒裝（溯源碼：I47045-251023C）

8.香草園洗選蛋／10顆（溯源碼：I47045-251027C、I47045-251103C）

9.鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼：I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

食藥署呼籲，民眾若家中購買到上述批號的雞蛋，應立刻停止食用，並可至原購買通路退貨。地方政府衛生局已展開全面下架及源頭管制，防止問題蛋繼續流入市面。

所謂「芬普尼」是一種常見於除蚤藥與殺蟲劑的化學物質，不可用於食用動物。長期或大量攝入可能影響肝臟與中樞神經系統，出現頭暈、噁心、抽搐等症狀。雖然目前檢出的含量偏低，但仍不符合安全標準。

食藥署強調，後續將持續與地方衛生局執行雞蛋農藥殘留監測計畫，確保市售蛋品安全。也提醒消費者選購時可多留意包裝上的溯源碼，若發現可疑批號，應主動回報或退貨，才能讓大家安心吃蛋不踩雷。



