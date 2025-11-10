15萬顆雞蛋檢出農藥芬普尼！ 專家揭「3大汙染來源」

民眾日常飲食中少不了雞蛋，不過近期有15萬顆市售雞蛋被驗出農藥殘留「芬普尼」。至於對人體的影響部分，專家指出，芬普尼被美國環保署列為C級人體致癌物質，也可能與甲狀腺惡性或良性腫瘤有關。

專家分析，雞蛋會檢出芬普尼可能有三個原因。首先，台灣雞農使用的玉米飼料多來自美國，而美國常以芬普尼防治玉米蟲害，因此飼料可能含有農藥殘留，雞隻食用後雞蛋便可能受到影響。不過，國內對芬普尼的殘留標準比日本、韓國與美國都更為嚴格。

第二個原因是環境污染，專家指出，國內常使用芬普尼防治螞蟻或紅火蟻，雞蛋可能因此受到環境中的芬普尼汙染；第三個原因則是雞農曾使用芬普尼防治蛋雞寄生蟲，但目前已有替代藥物，這種情形發生的可能性相對較低。

針對民眾擔心長期食用雞蛋是否會累積風險，專家說明，以50公斤成人為例，芬普尼最大安全攝入量為0.01毫克。若連續數年每天食用含過量芬普尼的雞蛋，才有可能對健康造成影響，特別是肝臟、腎臟與甲狀腺等器官。

台視新聞／魏于恬 責任編輯／周瑾逸

