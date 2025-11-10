15萬顆「毒雞蛋」流入市場！專家曝驗出「芬普尼」3大關鍵

毒雞蛋流入市場。（示意圖／非案件雞蛋／Pixabay）





市售雞蛋被驗出農藥殘留「芬普尼」，導致15萬顆「毒雞蛋」流入市場，9縣市的全聯、楓康等販售通路商都緊急下架，台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌分析，雞蛋驗出芬普尼的三大關鍵因素。

彰化縣衛生局指出，問題蛋品來自同一畜牧場，再抽驗其他批號時也檢出芬普尼代謝物含量不符規定，目前已要求停止出貨並釐清流向，相關蛋品回收作業仍在進行。

楊振昌指出，芬普尼被美國環保署列為C級人體致癌物，可能與甲狀腺腫瘤相關。此次驗出芬普尼可能有三項因素，其一是家禽飼料中所含的進口玉米可能存在殘留，若雞隻攝入就可能反映在蛋品中；其二是國內使用芬普尼防治螞蟻與紅火蟻時可能造成環境污染；其三則是過去部分雞農用芬普尼防治寄生蟲，但目前已有替代藥物，機率不高。

衛福部表示，這批毒雞蛋流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市之全聯、楓康等販售通路商，應下架回收之市售包裝蛋品共9項如下：

1.四日鮮蛋/10粒裝(溯源碼I47045-251103C)

2.巨的卵(白殼雞蛋)/10粒裝(I47045-251103C)。

3.大巨蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C)

4.悠活鮮蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C)

5.富翁洗選蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C)

6.初卵頭窩蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C)

7.四季巨蛋(白殼)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C)

8.香草園洗選蛋/10顆(溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C)

9.鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C)

分辨雞蛋方法。（圖／翻攝自衛生福利部臉書）

食藥署請通路商全面提供退貨回收服務，並將持續與地方政府衛生局執行市售雞蛋農藥殘留之抽驗，確保食品安全，讓消費者可以安心選購。

