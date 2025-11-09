15萬顆「芬普尼毒雞蛋」流向9縣市超商 全聯退貨辦法曝光：需符合2條件

生活中心／林昱孜報導

15萬顆雞蛋檢出農藥殘留芬普尼代謝物超標，流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市之全聯、楓康等販售通路商。對此，全聯今（9）日表示，收到通知後已經配合下架相關商品，同時公開退貨辦法。

全聯表示，持完整發票前往原店可進行退貨。（圖／高市衛生局提供）

彰化縣衛生局表示，問題的蛋品源頭都來自彰化縣某畜牧場（溯碼編碼：I47045），進一步追查發現，蛋品以不同品牌在市面上販售，特定批號以及有效日期的產品，都已經列入這波下架名單內。

食藥署表示，共計約15萬顆蛋品流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市之全聯、楓康等販售通路商，刻正由衛生局下架回收。

對此，全聯表示，全聯、大全聯收到通知後，即依規定下架相關批號商品；消費者憑原交易完整發票，至當時購物的分店，會全力協助辦理退貨。



