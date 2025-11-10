15萬顆「芬普尼」毒雞蛋流竄10縣市 9款品牌、溯源碼曝光

芬普尼污染事件再起！15萬顆問題蛋已掌握流向，彰化衛生局通報下架回收。（圖：彰化縣衛生局提供）

彰化衛生局在11月初，首次透過「溯源碼」抽驗市售雞蛋，追蹤到一處「洗選蛋」包裝場、來自彰化某處養雞場的雞蛋，殘留「芬普尼」超標，擴大追查同批共有15萬顆問題蛋，12萬顆流向2大連鎖系統銷售，全數下架回收，除彰化外，另有3萬顆銷往全台9縣市，緊急通報輔導下架。

彰化縣衛生局表示，11月初配合衛福部所推動抽驗市售家禽畜產品、維護食品安全計畫；不料，在首次透過「溯源碼」追蹤查驗時，發現彰化縣某處畜牧場出貨到「鮮健洗選蛋場」，包裝多個品項、2個批號的「鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)(有效日期114.11.27)，「芬普尼」代謝物超標3倍；縣府衛生局長葉彥伯表示，接獲中央通報的檢測結果後，立即通令「鮮健洗選蛋場」所有蛋品先行預防性全部下架停售、受檢；已檢出「芬普尼」殘留同批號及相關蛋品，共有15萬顆，全數回收！

15萬顆芬普尼殘留問題雞蛋已掌握流向，彰化衛生局通報下架回收。（圖：彰化縣衛生局提供）

葉彥伯局長強調，經透過各銷售通路詳查，其中有12萬顆問題雞蛋，主要流向2大連鎖系統通路商銷售，算是比較單純、已全數下架回收；除彰化外，另有3萬顆銷往全台9縣市，緊急通報輔導下架；並公告所有蛋品名稱與批號，籲請民眾可以依照銷售系統退貨。

彰化縣衛生局通知9個相關縣市：包括台中、雲林、南投、台南、高雄、嘉義縣市、桃園、新竹縣，已全面進行預防性下架；經農政單位前往這處「畜牧場」抽驗及本局分批號抽驗結果顯示：違規蛋品應下架回收的蛋品溯源編碼為「I47045」，包括市售包裝蛋品，下列「違規蛋品」不得上架販賣：

*四日鮮蛋/10粒裝:有效日期114.11.23(I47045-251103C)。

*巨的卵(白殼雞蛋)/10粒裝:有效日期114.12.08(I47045-251103C)。

*大巨蛋(白殼雞蛋)/10粒裝：有效日期114.11.27(I47045-251023C)。

大巨蛋(白殼雞蛋)/10粒裝：有效日期114.12.01(I47045-251027C)。

大巨蛋(白殼雞蛋)/10粒裝：有效日期114.12.04(I47045-251030C)。

大巨蛋(白殼雞蛋)/10粒裝：有效日期114.12.08(I47045-251103C)。

*悠活鮮蛋(白殼雞蛋)/10粒裝：有效日期114.11.11(I47045-251023C)。

*富翁洗選蛋(白殼雞蛋)/10粒裝：有效日期114.11.21(I47045-251023C)。

富翁洗選蛋(白殼雞蛋)/10粒裝：有效日期114.11.28(I47045-251030C)。

*初卵頭窩蛋(白殼雞蛋)/10粒裝：有效日期114.11.21(I47045-251023C)。

*四季巨蛋(白殼)/10粒裝：有效日期114.11.21(I47045-251023C)。

*香草園洗選蛋/10顆：有效日期114.11.25(I47045-251027C)。

香草園洗選蛋/10顆：有效日期114.12.02(I47045-251103C)。

*鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)/10粒裝：有效日期114.12.01(I47045-251027C)。

鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)/10粒裝：有效日期 114.12.04(I47045-251030C)。

鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)/10粒裝：有效日期114.12.08、(I47045-251103C)。

（李河錫報導）