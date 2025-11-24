15萬顆「芬普尼」雞蛋流入！ 芬普尼是什麼？已經吃下肚該怎麼辦？

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

近日，食藥署聯合地方政府衛生局執行「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，並於傳統市場、餐廳、各賣場、超級市場、盤商及進口商等場所，抽樣檢驗雞蛋的農藥殘留，結果彰化縣衛生局在販售端抽驗時驗出雞蛋有農藥殘留「芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）」，而且追查發現異常雞蛋數量竟有約15萬顆並已流向9縣市，目前已緊急下架回收9項市售包裝蛋品。

芬普尼雞蛋15萬顆流向9縣市

廣告 廣告

彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」（噴印溯碼編號：I47045-251023C）檢出農藥殘留「芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）」含量0.03 ppm不符合「動物產品中農藥殘留容許量標準」規定（殘留容許量標準：0.01 ppm），並即時要求業者立即將該蛋品下架回收、停止販售，同時也將該蛋品來源畜牧場資訊供地方農政機關源頭管理、進行移動管制。





不過，後續彰化縣衛生局清查發現，案內蛋行洗選販售的蛋品來自單一畜牧場，再次抽驗其他批號，結果同樣檢出芬普尼代謝物含量不符合規定，而且蛋品約有15萬顆，已流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等販售通路商，包括全聯、楓康等。

快看家中有無這9項蛋品 立即停止使用！

目前，該畜牧場來源的蛋品已下架回收，而應下架回收的市售包裝蛋品包含以下9項：

四日鮮蛋／10粒裝（溯源碼I47045-251103C）

巨的卵（白殼雞蛋）／10粒裝（I47045-251103C）

大巨蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

悠活鮮蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

富翁洗選蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C）

初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

四季巨蛋（白殼）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

香草園洗選蛋／10顆（溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C）

鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

食藥署提醒，消費者應停止使用上述雞蛋，而通路商也須全面提供退貨回收服務，之後將持續與地方政府衛生局執行市售雞蛋農藥殘留抽驗，以確保食品安全，讓消費者可以安心選購。

芬普尼是什麼？會造成哪些影響？

芬普尼是一種殺蟲劑，可作為農用藥劑、環境衛生用藥或防治寵物跳蚤的動物用藥。根據歐盟標準，蛋的芬普尼殘留容許量為5ppb，若大劑量食用會導致人體肝、腎和甲狀腺功能損傷，人類若是慢性毒害，則會出現危害神經症狀。

如何避免吃到芬普尼雞蛋？吃到了該怎麼辦？

由於國人的雞蛋食用量大，根據農業部資料顯示，若要降低食用到芬普尼雞蛋的機率，建議做到以下幾點：

追蹤雞蛋來源：若於超市購買的雞蛋，可看蛋盒包裝上的畜牧場來源標示，國內已全面實施雞蛋追溯標示。在傳統市場購買的雞蛋，每個蛋箱上都有 QR code，可查閱來源蛋場。

均衡飲食：不偏愛或排斥吃特定食物。

降低品牌忠程度：不在同一攤蛋商及同一超市買雞蛋，以分散風險。

注意包裝標示：儘量購買包裝來源標示清楚，且存放條件較佳的雞蛋，完全沒有標示的散裝蛋最好別買。

改吃其他蛋白質食物：受雞蛋風波影響不敢購買雞蛋食用，也可改吃豆漿、豆腐、魚肉或瘦肉，1兩瘦肉、1兩魚肉及1塊「田字」大小的豆腐，約等於一顆雞蛋的蛋白質含量。（「1兩」重量相當於「37.5公克」）

多喝水加速代謝：如果不小心吃到芬普尼雞蛋，多補充開水每日至少1800c.c.以上，尤其在酷熱的夏天，流汗多更要增加至2500c.c.以上來幫助身體代謝。



【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥15萬顆「芬普尼」雞蛋流入！ 芬普尼是什麼？已經吃下肚該怎麼辦？