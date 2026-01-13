「15蔬果」農藥殘留最少！營養師：不用特別買有機也能安心吃

生活中心／劉宇鈞報導

你知道有些蔬果其實「不用特別買有機」也能安心吃嗎？營養師高敏敏近日在臉書分享，美國環境工作組織（EWG）每年都會公布「Clean Fifteen最乾淨蔬果排行榜」，針對47種常見蔬果檢測農藥殘留後，整理出「農藥殘留最少」的前15名，提供民眾挑選蔬果時參考。

高敏敏整理的「2025農藥殘留最少排行榜」前15名依序為：鳳梨、玉米、酪梨、木瓜、洋蔥、冷凍甜豌豆、蘆筍、高麗菜、西瓜、花椰菜、香蕉、芒果、紅蘿蔔、香菇、奇異果。

此外，高敏敏也提醒，農藥若長期接觸可能帶來風險，包括心血管保護效果下降、男性精子品質變差、女性卵巢功能降低，以及可能增加乳癌與第二型糖尿病風險；對於孕婦與嬰幼兒來說，由於生理系統尚未成熟，更容易受到影響。

高敏敏特別強調，即使榜單中的食材農藥殘留量相對較低，仍建議清洗後再食用最安心。另外，高敏敏指出，美國販售的玉米、木瓜可能為基因改造（GMO）品種，若民眾介意基改食品，可留意選購時是否有「非基改」標示。

高敏敏同時分享「正確洗蔬果4步驟」，包括：先洗手20秒、用流動清水沖洗食材2回、切除腐壞部位、洗完後擦乾再料理，並提醒「要煮再洗、先洗後切」，讓餐餐吃得更安心。

