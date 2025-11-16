15隻毛孩當「小農夫」！戴草帽下田挖地瓜 高雄最萌農田大集結

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】秋風送爽、地瓜飄香，15隻來自「好伴狗狗」的毛孩今天化身「農田小幫手」，戴上迷你草帽、踩著軟綿綿的泥土，在高雄大樹龍目里的友善農田展開一日農夫任務。牠們在田間奔跑、嗅聞、挖掘，療癒模樣宛如最萌的農村風景。

這場由高雄市動保處舉辦的戶外演練課，延續暑期「好伴狗狗-OutDog GoGo認證課」精神，從夏季泳課、防災日寵物CPR，到11月的自然探索實作，全面教導飼主如何讓狗狗在戶外環境中「安全、友善、不干擾生態」。

廣告 廣告

今日現場笑聲不斷，毛孩們挖得不亦樂乎，其中最受矚目的就是米克斯「噠噠」——一進田就狂掃鼻子、又快又準地找到地瓜，被現場封為「地瓜獵人王」。飼主笑說：「牠愛吃烤地瓜，今天聞到味道整個停不下來！」

同樣吸睛的還有燕巢動物收容所回娘家的「花生」與「卡布」，戴著小草帽在泥地裡翻滾，圓滾滾的身影讓大家笑到停不下來。一頂頂寵物草帽加上毛孩的天然演技，讓田間瞬間變身最萌攝影棚。

活動也結合在地環境教育，「大樹蓁愛玉園」主人謝詠郎現場分享無化肥、無合成農藥的友善耕作方式，讓飼主與毛孩在玩樂中認識「吃進一口地瓜背後的土地故事」。

農業局長姚志旺表示，此活動不只是挖地瓜，更是毛孩與土地共學的旅程。狗狗在陽光下奔跑、挖土，不但紓壓，也提升主人與毛孩的默契。他強調，未來將持續推動結合動物友善與環境教育的體驗課程，讓更多家庭在自然中感受：「友善農業，就從一隻狗狗、一顆地瓜的笑容開始。」（圖╱高市府農業局提供）