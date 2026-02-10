15 坪微型住宅的感官極大化！新竹吾他川室內設計以光影律動Ｘ壁龕美學，構築木系簡約風套房的「兩房」奇蹟

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 吾他川室內設計

在寸土寸金的新竹，15 坪的新成屋如何能不顯擁擠，甚至落實「兩房一廳一衛」的高效率格局？



吾他川室內設計新竹在地室內設計公司 吾他川 在這間簡約風的大套房裝修計畫中給出了完美答案！踏入室內的第一秒，玄關採取開放式設計徹底解放了進門視野，設計師利用櫃體牆體化，讓大容量鞋櫃與牆面融為一體，保持過道的純淨寬敞；最巧妙的是櫃體下方採懸浮式設計並加裝燈帶，不僅輕量化了木作體積，讓日常穿脫的鞋履有了隱形的容身之處，成功在有限坪數內達到功能與視覺的平衡。



步入公領域，整體空間選用淺色木質地板搭配細膩的奶油白塗料，奠定了溫潤清爽的基調。客廳電視牆捨棄浮誇的裝飾，改以「線條」與「光影」為主角；圓角處理的壁龕設計打破了牆面的生硬感，讓物件在柔亮陰影中顯得優雅輕盈；間接照明與燈帶的精確佈局，使白天的光能順著弧形光孔滑入屋內，在牆面上交織成被精準設計過的律動節奏，透過光線的穿透性，營造出超越15坪的開闊尺度，讓家成為一幅會呼吸的風景。餐廚區域的整合，展現了設計師對生活動線的深刻洞察，位於電視牆後方的開放式一字型廚房，利用牆體位移巧妙遮蔽爐台，化解開門見灶的風水疑慮，同時維持視線流暢。餐廳區將備餐矮櫃與餐桌一體化設計，餐桌一半可靈活收納於櫃內，根據使用人數自由延展，不需使用時能瞬間騰出公領域腹地。通往私領域的廊道更鑲嵌了嵌入式燈帶，解決了狹長過道無採光的通病，更賦予了小空間罕見的居家儀式感。

轉入私領域，主臥房的設計體現形隨機能的簡約美學，利用書桌作為分界規劃出「二進式」動線，進門處先經過高容量衣櫃收納，隨後才是睡眠區；結合長紅玻璃屏風的書桌不僅具備多功能用途，雙向皆能使用的特性極大化了臥室坪效。針對床頭壓樑的風水難題，設計師改以柔順的弧形曲線進行包覆，消弭了結構稜角的壓迫感，不僅優化了睡眠品質，更與客廳的弧形語彙遙相呼應。這場15坪的設計實驗，透過光影佈置與壁龕層次的交錯，落實了高品質的兩房格局，打造當代微型住宅的設計典範。

吾他川室內設計／蔡億霖、吾他川設計師團隊

地址：新竹市香山區中華路六段637號

電話：0906007811、03-5370725

Email：368winxa@gmail.com

網站：https://wootahousedesign.com/

