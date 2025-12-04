15 坪規劃兩房零壓迫！懸浮收納和二進式設計，光感放大術建構空間感與機能兼具的現代小宅
編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 宇甄設計
在緊湊的城市空間中，將僅有 15 坪的新成屋，巧妙規劃為一家三口所需的「兩房一廳兩衛」現代居所，是本案最大的設計挑戰與亮點。宇甄設計團隊以精湛的空間運用手法，透過簡潔俐落的現代線條與高效的收納系統，克服了小坪數的機能限制。設計核心並非堆砌裝飾，而是將「光」視為緩緩映入的溫度；利用淺木色調作為空間主建材，輔以淺粉塗料與大理石紋板材，形塑出一個溫暖、舒適且高度實用的現代風格場域。
要在有限的空間創造豐富的收納機能，但不壓縮走道、影響整個居住空間感，進門玄關採取開放式設計，將玄關櫃沿著樑下規劃，櫃體牆體化的設計滿足一家三口日常儲物，同時維持進門後舒適的空間感。電視主牆以大理石紋板材襯底，主要利用淺木界定出觀影區域亦創造出立面層次；玄關櫃與電視牆之間刻意採用懸浮式展示櫃設計，恰到好處的留白能降低客廳壓迫，同時又不浪費坪效、打造出有收納與風格的主牆視覺。客廳旁通往私領域的空間規劃成用餐區域，在餐桌旁規劃及腰備餐櫃，可以用來擺放咖風機、藏酒與傢飾品；上方設計厚重的櫃體，而是以較為輕盈的層板設計，讓整個公領域擁有充足的使用機能，同時在小坪數住宅內保有一定的空間感。15 坪小宅規劃兩房空間的配比中，主臥預留比較充足的坪數，從公領域通往私領域做了門廊設計，規劃門片櫃結合吊掛的衣物收納區作為公私領域都可以活用的收納空間，也可作為污衣櫃使用，透過設計提升居家整潔。
主臥另外設有一到房門，二進式設計提升主臥的隱私；內部以淺粉色塗料搭配灰色紋理床頭腰牆；床鋪置中擺放預留兩側通道方便使用，靠近門口的單側預留較寬敞的空間，透過系統板材訂製書桌結合除濕機擺放區，上方加裝層板能吊掛少許衣物與放置帽子包包；轉角造型層板則作為書籍收納區，適度留白設計在空間感與使用機能中找到完美平衡。另一間小孩房採取類似的格局手法，但在窗簾、家具單品等設計上做出識別，尤其是床頭櫃採用兩塊高低不同懸浮式系統櫃設計，不僅創造出趣味性、亦擁有不同的機能。
「光明若非穿透黑暗，便失去了柔和的靈魂。」設計師承襲此一詩意哲學，將光影流動視為空間的靈魂。每一道光線的引入、每一次反射的考量，皆是經由縝密思量而生，旨在確保在有限的 15 坪空間中，視覺感受能獲得最大限度的舒緩與延伸；同時運用電視牆與櫃體燈帶、餐廳吊燈、天花板嵌燈與臥室壁燈等等各式人工光源設定，透過對建材的節制使用與對光線的細膩處理，成功創造出一個靜謐的映境，讓一家三口得以重新定義美學與日常之間的距離，享受簡約而深刻、充滿溫度與詩意的居住體驗。
宇甄設計／呂邑純、陳之凡
地址：台北市大同區重慶北路3段139號7樓之1
電話：02-89850518
Email：luchigen@gmail.com
網站：https://www.ugid.shop
