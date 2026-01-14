15%穩了！黃國昌控到美國才知台美關稅都已談妥 另有其他條件

民眾黨主席黃國昌召開記者會說明訪美成果。（張哲偉攝）



《紐約時報》昨（13日）報導指出，台美貿易協議接近完成，而恰逢民眾黨主席黃國昌率團快閃訪美，拜會5處美國重要聯邦政府部會高層，談及軍購、關稅等議題，他於今（14）日清晨抵台召開記者會說明，訪團有去美國貿易代表署，並得知目前有關於高關稅的談判，基本上條件都已經談妥，高機率在未來的數週會進行正式公布協議並簽署，接下來的重頭戲是國會審議，他指控民進黨堅持黑箱作業，台灣人民仍被蒙在鼓裡。

黃國昌今在記者會指出，此次訪美團拜會USTR美國貿易代表署，詢問對美關稅目前談判進度，除目前已知超過三兆的台積電投資外，是否還會要求台灣更進一步投資或其他要求？

黃國昌指控，「令人感到驚訝的是台美關稅條件都已談妥，但我們到了美國才知道相關內容。協議內容除了擴大投資還有其他項目，並且『高機率』將於未來數週內公布並簽署，接下來的重頭戲將是台灣國會審議，相當遺憾，民進黨堅持黑箱作業，直到最後一刻，台灣人民仍被蒙在鼓裡，過程中沒有任何開放的因應與討論，也不願讓此一涉及台灣經濟與發展的重要協議在事前讓國會參與。」

台積電在美國再建5廠？ 黃國昌：重點不只投資金額

《紐約時報》昨報導指出，台美貿易協議接近完成，內容包括把台灣輸美產品關稅從20%降到15%，以及要求台灣晶片龍頭「台積電」大幅加碼赴美投資，承諾在亞利桑那州再興建至少5座晶圓廠。媒體詢問黃國昌赴美得知資訊是否與此相同？







黃國昌回應，這種事情要由行政部門宣布，「我怎麼有辦法幫他們宣布？」他昨天當地時間中午離開USTR後，下午2點多《紐約時報》就出來了，而他必須要講，「重點不會只有報紙上面看到的那些擴大投資金額，當然還會有其他的東西。」

民眾黨前國際部主任林子宇則表示，此趟行程自去年8月開始規劃，原定去年9月成行，因諸多因素由民眾黨提出主動延期，直到美國國務院公布5項軍購項目後，隨即聯繫希望當面溝通，她更強調，此行拜訪部門經由美方同意「公開4處」赴貿易代表署、國務院、AIT全球總部、戰爭部等部會，還有無法透露的部門，且會見的美方官員皆符合黃國昌主席層級、亦為對台事務負責小組主要成員。（責任編輯：卓琦）

民眾黨前國際部主任林子宇。（張哲偉攝）

