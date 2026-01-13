15％輸美優稅有望成真 許淑華籲在野別老和民主陣營唱反調

我方多數輸美關稅有望降至15％優稅。圖為北市內湖美國在臺協會（AIT）辦公室。（示意圖／方萬民攝）

台北市議員許淑華今（13）日表示，美國方面非常重視台海和平與台灣安全，有望降至15％的台灣輸美關稅更是拿出行動力挺台灣，在在都是對台灣的國際競爭力打上強心針，希望國民黨、民眾黨立委別再絆住台美關係深化，這樣會阻礙台灣邁向國際。

台北市議員許淑華（圖）呼籲國民黨與民眾黨等在野陣營別老和民主政體唱反調。（圖／CTWANT攝影組）

根據《紐約時報》等美方媒體報導，台美雙方在對等關稅議題已接近達成實質貿易協議，有望將台灣出口至美國的關稅稅率從現行20％降至15％，行政院經貿談判辦公室也在稍早證實，台美雙方對關稅課題已有「大致共識」，目前正在收尾商議公布時程，市場則傳出該協議最快可能在元月底前正式宣布。

美國在臺協會（AIT）處長谷立言（圖）強調美方對台海和平穩定始終支持。（圖／CTWANT攝影組）

中華經濟研究院對此指出，若協議最終定案，台灣有望獲得的15%稅率其實等同日本、南韓等美國重要盟友「準最惠國待遇」，這將成為台灣的鋼鐵、機械、紡織等傳統產業進入美國市場利多。市場則傳出，我方是由台積電（TSMC）同意加碼在美投資，除了在美國亞利桑那（Arizona）州原有的三座擴廠計畫外，再砸重金增建至少五座半導體廠，才順利讓我方取得15％優稅。

許淑華對此指出，其實美國在台協會（AIT）處長谷立言早就一再重申美國非常重視台灣安全與台海和平穩定，反倒是立法院國民黨、民眾黨兩在野陣營聯手阻擋台灣的年度總預算，甚至七度封殺新台幣1.25兆元的《國防特別條例》草案，連實質審議都還不見時日，除了民生TAPSS等福利政策面臨財源不穩威脅外，更對國家安全與國際關係造成不必要的破壞。

許淑華感嘆，像國民黨老嚷嚷「談判都黑箱」，其實是在野陣營對這次經貿談判從頭到尾都在「幫倒忙」，因此好消息一出反而讓在野陣營非常錯愕，另外國民黨主席鄭麗文在委內瑞拉、俄烏戰爭等議題上也老是與民主陣營唱反調，結果只是一次又一次被事實打臉，自找難堪。

