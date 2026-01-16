15%關稅不疊加！台美達成4大共識 專家大讚「勝過日韓」：唯一不滿這點

財經中心／王文承報導

此次台美雙方透過協商，達成多項共識，包括「台灣對等關稅調降為15%，且不疊加最惠國待遇（MFN）、半導體及半導體衍生品在《232條款》中取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作，以及深化台美AI戰略夥伴關係」。（圖／翻攝自The White House）

此次台美雙方透過協商，達成多項共識，包括「台灣對等關稅調降為15%，且不疊加最惠國待遇（MFN）、半導體及半導體衍生品在《232條款》中取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作，以及深化台美AI戰略夥伴關係」。對此，「M觀點」創辦人Miula（洪岳農）直呼，這次談判條件「比日韓都還要好」。

台美達成4大共識 專家讚勝過日韓



Miula在社群平台《Threads》發文表示，整體來看，台灣此次談判成果相當不錯。台灣以2500億美元投資作為交換條件，成功避免15％對等關稅的疊加，並取得232條款下的最優惠待遇。他指出，「這個條件甚至比日本、韓國都更好，尤其考量台灣是這三個國家中，對美貿易逆差最大的」。

他進一步解釋，所謂對美投資2500億美元，再加上2500億美元的貸款擔保，實際含義是台灣半導體企業承諾投資美國2500億美元；若企業在短期內出現資金不足的情況，政府則提供同等金額的貸款額度作為後盾。他也用買房來比喻說明，「你保證會買一間1000萬的房子，爸媽承諾你沒錢時可以借你1000萬，請問你實際買的房子是1000萬，還是2000萬？」

不過，Miula也坦言，這次台美關稅談判中，仍有一點讓他感到不滿，那就是尚未看到美國汽車進口關稅調降的相關內容，幽默表示：「我還在等便宜的特斯拉耶！」隨後他也補充，據傳美國汽車進口關稅的細節，將會在正式合約中公布，直言「可以期待一下」。

