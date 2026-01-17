15%關稅但對美「投資5000億美元」？ 行政院釋疑：融資非撒錢

行政院發言人李慧芝解釋，融資並非等於撒錢。(行政院提供)

台美關稅談判落幕，對等關稅降至15%且不疊加，但台灣企業須對美投資2,500億美元（約新台幣7.8兆），同時政府應支持金融機提供上限2,500億美元（約新台幣7.8兆）的融資額度，外界質疑台灣要在美國投資5,000億美元（約16.75兆新台幣）。對此，行政院發言人李慧芝昨（16日）晚間解釋，信保是協助想去美國投資建廠的企業，更容易取得金融機構的融資，而非政府拿出2,500億美元（約新台幣7.8兆）。

廣告 廣告

台美關稅取得共識，雙方達成「4項談判目標」，包含對等關稅15%且不疊加、半導體及半導體衍生品等「232關稅」取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係，另外也透過「台灣模式」，帶動台廠自主投資2,500億美元（約新台幣7.8兆），而政府信用擔保2,500億美元（約新台幣7.8兆）被質疑台灣要在美國投資5,000億美元（約16.75兆新台幣）。

對此，行政院發言人李慧芝昨（16日）晚間透過臉書解釋，「台美投資備忘錄」（MOU）寫得很清楚，企業直接自主投資2,500億美元（約新台幣7.8兆），政府則是提供信保支持額度2,500億美元（約新台幣7.8兆），幫助民間融資，一個是投資金額、一個是信保支持，無法相加，「就像1個蘋果加1個鳳梨不會等於2個鳳梨」。

針對政府銀行融資信保支持額度，李慧芝說明，當企業規畫要投資時，協助企業解決擔保品不足的問題，讓銀行更願意放款，是政府一直以來都有的信保機制、中小企業信保基金模式，包含鼓勵台商與僑商拓展國際市場、強化產業鏈等，都有信保的協助。

李慧芝指出，這次與美國簽署的「台美投資備忘錄」（MOU）也是同樣的方案，協助想去美國投資建廠的企業，更容易取得金融機構融資，而不是政府拿出2,500億美元（約新台幣7.8兆）撒錢。





更多《鏡新聞》報導

台美關稅談判3亮點 韓憂失優勢1／台美關稅約400場會議 卓冠廷透露：雙方皆曾清晨開會

台美關稅談判3亮點 韓憂失優勢2／全球首國享232關稅優惠！ 台美關稅拍板南韓嚇瘋

台美關稅揭牌15% 「232條款」最惠待遇1／關稅談判出爐！ 台美對等關稅15%、232條款「最優惠待遇」