15%關稅換台積電增外移 鄭正鈐轟美國再次偉大代價「削弱台灣」

照片來源：鄭正鈐國會辦公室

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

近日美媒報導美台即將達成貿易協議，我國對等關稅可望降至15%，但代價卻是台積電進一步承諾在美國增建至少5座晶圓廠，高階產能幾近翻倍外移。立法委員鄭正鈐今（15）日對此表示，如果消息屬實，表面上我國獲關稅減免；但實質上，這是一場在強勢主導下、極度不對稱的資源交換。他質疑：「台積電加碼赴美，換15%關稅值得嗎？」

鄭正鈐分析，付出如此龐大的產業與人才代價，換來的關稅條件卻僅與日、韓持平，這樣的結果頂多只能算是停損。他指出，美方的戰略目標其實十分清楚，是將高階晶片產能逐步移往美國，最終形成「美台各占一半」的供應結構。

照片來源：鄭正鈐國會辦公室

「一旦台積電從『台灣核心』轉向『美台雙核心』，台灣長期累積的不可替代性勢必被稀釋。」鄭正鈐警告，當我國不再掌握技術與產能的關鍵優勢，台灣手中真正的安全籌碼，還剩下多少？他認為，讓美國再次偉大，不應、也不能以削弱台灣為代價。

鄭正鈐說明問題所在，台灣位居全球半導體供應鏈的關鍵節點，但當經貿談判逐步演變為以關稅與法規施壓，要求關鍵產業加速移轉產能，若缺乏清楚的戰略底線與完整配套，台灣很可能在不知不覺中，承擔過高、且難以回頭的長期成本。

面對這樣高度政治化的經貿環境，鄭正鈐呼籲政府至少必須做到2件事：一是大幅提升本土半導體生態系的投資誘因，確保最核心的研發能量與最先進的製程，真正根留台灣；二是降低區域緊張、擴大戰略空間，避免台灣在大國博弈中，成為隨時可被喊價的籌碼。他強調，「唯有穩定局勢，台灣才能在美中之間，保有最大的自主與操作彈性。」

照片來源：鄭正鈐國會辦公室

